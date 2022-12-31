Yarın toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı olacak? 1 Ocak 2023 Pazar otobüs, metro, metrobüs, Marmaray ücretsiz mi?

Yılbaşı gecesi ardından resmi tatil olan yılın ilk günü 1 Ocak karşılanacak. Resmi tatilden yararlanıp gezmek isteyenler yarın toplu taşıma ücretsiz mi sorusuna yanıt aramaya başladı. Yeni yılın ilk gününü değerlendirmek isteyenler ulaşımın ücretsiz olup olmadığı konusunda İstanbul, Ankara ve İzmir için araştırmalara başladı. İETT, İZBAN, Ankaray sorgulanırken 1 Ocak 2023 Pazar otobüs, metro, metrobüs, Marmaray ücretsiz mi, bedava mı soruları da yanıt arıyor. Peki, 1 Ocak yarın toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı olacak? İşte, yanıtı…