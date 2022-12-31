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Haberler Yaşam Yarın toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı olacak? 1 Ocak 2023 Pazar otobüs, metro, metrobüs, Marmaray ücretsiz mi?
Giriş Tarihi: 31.12.2022 20:21 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022 20:21

Yarın toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı olacak? 1 Ocak 2023 Pazar otobüs, metro, metrobüs, Marmaray ücretsiz mi?

Yılbaşı gecesi ardından resmi tatil olan yılın ilk günü 1 Ocak karşılanacak. Resmi tatilden yararlanıp gezmek isteyenler yarın toplu taşıma ücretsiz mi sorusuna yanıt aramaya başladı. Yeni yılın ilk gününü değerlendirmek isteyenler ulaşımın ücretsiz olup olmadığı konusunda İstanbul, Ankara ve İzmir için araştırmalara başladı. İETT, İZBAN, Ankaray sorgulanırken 1 Ocak 2023 Pazar otobüs, metro, metrobüs, Marmaray ücretsiz mi, bedava mı soruları da yanıt arıyor. Peki, 1 Ocak yarın toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı olacak? İşte, yanıtı…

Yarın toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı olacak? 1 Ocak 2023 Pazar otobüs, metro, metrobüs, Marmaray ücretsiz mi?

Yarın toplu taşıma ücretsiz mi sorusu gündemdeki yerini aldı. Resmi tatilden yararlanıp şehri gezmek isteyenler İETT başta olmak üzere İstanbul, Ankara ve İzmir için ulaşım hizmetlerini sorgulamaya başladı. 1 Ocak 2023 toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı soruları yanıt arıyor. Konuyla ilgili araştırmalar yarın da arama geçmişlerindeki yerini alacak. Peki, 1 Ocak Pazar otobüs, metro, metrobüs, Marmaray ücretsiz mi? İşte, detaylar…

Yarın toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı olacak? 1 Ocak 2023 Pazar otobüs, metro, metrobüs, Marmaray ücretsiz mi?

1 OCAK YILBAŞINDA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

Cumhurbaşkanı kararına göre, Marmaray, Başkentray (Ankara) ve İZBAN (İzmir) seferleri 1 Ocak saat 00.00'dan başlayarak 24.00'e kadar ücretsiz hizmet verecek.

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Yarın toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı olacak? 1 Ocak 2023 Pazar otobüs, metro, metrobüs, Marmaray ücretsiz mi?

İETT'den yapılan açıklamaya göre; ''2023 yılının ilk resmi tatili olan 1 Ocak Pazar günü sadece kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine, entegrasyona dahil olan İETT, Metro, Füniküler, Tramvay, Şehir Hatları Vapurları'nda ve toplu taşımaya entegre özel deniz motorlarında ulaşım ücretsiz olacaktır.''

Yarın toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı olacak? 1 Ocak 2023 Pazar otobüs, metro, metrobüs, Marmaray ücretsiz mi?

İSTANBUL'DA EK SEFERLER DÜZENLENECEK

Metrobüs hattında normalde düzenlenen gece seferlerine ek olarak 260 sefer daha yapılacak. Bunun yanında metrolarda da seferler gece boyu devam edecek. M1, M2, M3, M4, M5, M6,M7, M9 Metro hatları ile F1, F4 füniküler hattı yılbaşında kesintisiz sefer yapacak.T1, T3, T4, T5 tramvay hatları ise gece 2'ye kadar hizmet verecek. 1 Ocak Pazar günü ise tüm İETT ve metro seferleri her hafta sonu uygulanan Pazar sefer planına göre düzenlenecek.

Yarın toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı olacak? 1 Ocak 2023 Pazar otobüs, metro, metrobüs, Marmaray ücretsiz mi?

31 ARALIK TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Yapılan açıklamaya göre 31 Aralık toplu taşıma ücretli şekilde devam edecek.

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