Giriş Tarihi: 08.09.2024 10:46
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024
10:51
Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 9 Eylül okulun ilk günü İzmir, Ankara ve İstanbul’da İETT ve otobüsler ücretsiz mi, bedava mı?
2024-2025 eğitim öğretim yılı yarın başlıyor… Okulların ilk günü olması sebebiyle öğrenciler ve veliler yarın sabah saatlerinde okullara koşacak. Geçtiğimiz yıllarda, okulun ilk günü öğrencilerin ve velilerin ulaşımda problem yaşamaması ve trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla ücretsiz toplu ulaşım imkanı sağlanmıştı. Bu nedenle yarın toplu taşıma ücretsiz mi sorusu araştırma konusu oldu. Peki, 9 Eylül okulun ilk günü İzmir, Ankara ve İstanbul'da İETT ve otobüsler ücretsiz mi, bedava mı? İşte detaylar…