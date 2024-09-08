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Giriş Tarihi: 08.09.2024 10:46 Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 10:51

Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 9 Eylül okulun ilk günü İzmir, Ankara ve İstanbul’da İETT ve otobüsler ücretsiz mi, bedava mı?

2024-2025 eğitim öğretim yılı yarın başlıyor… Okulların ilk günü olması sebebiyle öğrenciler ve veliler yarın sabah saatlerinde okullara koşacak. Geçtiğimiz yıllarda, okulun ilk günü öğrencilerin ve velilerin ulaşımda problem yaşamaması ve trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla ücretsiz toplu ulaşım imkanı sağlanmıştı. Bu nedenle yarın toplu taşıma ücretsiz mi sorusu araştırma konusu oldu. Peki, 9 Eylül okulun ilk günü İzmir, Ankara ve İstanbul'da İETT ve otobüsler ücretsiz mi, bedava mı? İşte detaylar…

Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 9 Eylül okulun ilk günü İzmir, Ankara ve İstanbul’da İETT ve otobüsler ücretsiz mi, bedava mı?

Okulun ilk günü İzmir, Ankara ve İstanbul'da ücretsiz toplu taşıma olup olmayacağı merak konusu oldu. Bu konuda yarın toplu taşıma ücretsiz mi sorusu yanıt ararken ilk duyuru geldi. İşte, 9 Eylül okulun ilk günü İzmir, Ankara ve İstanbul'da İETT ve otobüsler ücretsiz mi, bedava mı sorusunun yanıtı.

Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 9 Eylül okulun ilk günü İzmir, Ankara ve İstanbul’da İETT ve otobüsler ücretsiz mi, bedava mı?

9 EYLÜL TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Okulların açıldığı gün İstanbul'da 06.00 - 16.00 saatleri arasında İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçları ücretsiz olurken, İSPARK ise okul servis araçlarına ilk gün ücretsiz hizmet verecek.

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Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 9 Eylül okulun ilk günü İzmir, Ankara ve İstanbul’da İETT ve otobüsler ücretsiz mi, bedava mı?

İETT, okulların açılmasından itibaren her gün bin 716 ek sefer yapacak. 137 binden fazla yolcu bu seferlerle toplu taşımaya yönlendirilmiş olurken, 114 bin aracın bu tedbirlerle trafikten çekilmesi hedefleniyor. Metro İstanbul da 435 ilave sefer planlıyor. Bu seferlerle yaklaşık 500 bin yolcunun toplu taşımaya yönelmesi bekleniyor. Böylelikle 433 bin aracın İstanbul trafiğine çıkmaması bekleniyor.

Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 9 Eylül okulun ilk günü İzmir, Ankara ve İstanbul’da İETT ve otobüsler ücretsiz mi, bedava mı?

Ayrıca okulların açılmasıyla birlikte ilk 2 gün okul servis araçları, arabalı vapurlardan öncelikli olarak yararlanacak. İDO'nun Sirkeci-Harem hattındaki yaya yolcular ücretsiz seyahat edecek.

Şehir Hatları da ek vapur seferleri düzenleyecek. Şehir Hatları ayrıca, yaz tarifesinin sona ermesiyle birlikte kış tarifesine geçecek. Kış tarifesi 9 Eylül 2024 - 22 Haziran 2025 tarihleri arasında geçerli olacak.

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