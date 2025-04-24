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Yarın üniversiteler tatil mi, kaç gün tatil? 25 Nisan Cuma İstanbul'da üniversiteler açık mı? İşte YÖK kararı
Giriş Tarihi: 24.04.2025 16:12
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025
16:16
Yarın üniversiteler tatil mi, kaç gün tatil? 25 Nisan Cuma İstanbul'da üniversiteler açık mı? İşte YÖK kararı
Geçtiğimiz gün öğle saatlerinde 6.2 büyüklüğünde meydana gelen İstanbul depremi, Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli, Balıkesir, Yalova gibi illerde de hissedildi. Endişelenen Megakent sakinleri bazı ilçelerde geceyi evlerinin dışında geçirdi. Bu kapsamda tatil kararı alan MEB ve YÖK açıklama yaptı. Şimdi 25 Nisan Cuma üniversiteler tatil mi merak ediliyor. YÖK Başkanı Erol Özvar'ın açıklaması kontrol ediliyor. Peki, yarın üniversiteler tatil mi, kaç gün tatil ilan edildi?