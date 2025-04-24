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Haberler Yaşam Yarın üniversiteler tatil mi, kaç gün tatil? 25 Nisan Cuma İstanbul'da üniversiteler açık mı? İşte YÖK kararı
Giriş Tarihi: 24.04.2025 16:12 Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 16:16

Yarın üniversiteler tatil mi, kaç gün tatil? 25 Nisan Cuma İstanbul'da üniversiteler açık mı? İşte YÖK kararı

Geçtiğimiz gün öğle saatlerinde 6.2 büyüklüğünde meydana gelen İstanbul depremi, Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli, Balıkesir, Yalova gibi illerde de hissedildi. Endişelenen Megakent sakinleri bazı ilçelerde geceyi evlerinin dışında geçirdi. Bu kapsamda tatil kararı alan MEB ve YÖK açıklama yaptı. Şimdi 25 Nisan Cuma üniversiteler tatil mi merak ediliyor. YÖK Başkanı Erol Özvar'ın açıklaması kontrol ediliyor. Peki, yarın üniversiteler tatil mi, kaç gün tatil ilan edildi?

Yarın üniversiteler tatil mi, kaç gün tatil? 25 Nisan Cuma İstanbul’da üniversiteler açık mı? İşte YÖK kararı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) başkanı Erol Özvar ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin deprem sonrası tatil kararlarını peş peşe açıklamıştı. Öğrenciler bu kez tatili teyit edebilmek adına cuma gününü sorguluyor. Peki, 25 Nisan Cuma İstanbul'da üniversiteler tatil mi?

Yarın üniversiteler tatil mi, kaç gün tatil? 25 Nisan Cuma İstanbul’da üniversiteler açık mı? İşte YÖK kararı

25 NİSAN ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

İstanbul'da gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle okullar ve üniversiteler tatil edilmişti. Tatilin kaç gün süreceği öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Yapılan açıklama göre perşembe ve cuma günü tatil olacak.

İşte, YÖK Başkanı Erol Özvar'ın o açıklaması:

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Yarın üniversiteler tatil mi, kaç gün tatil? 25 Nisan Cuma İstanbul’da üniversiteler açık mı? İşte YÖK kararı

"İstanbul'da meydana gelen deprem nedeniyle çok şükür ki üniversitelerimizde herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. İstanbul'daki tüm yükseköğretim kurumlarımız Perşembe ve Cuma günü tatil edilmiştir. Tüm milletimize tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Yarın üniversiteler tatil mi, kaç gün tatil? 25 Nisan Cuma İstanbul’da üniversiteler açık mı? İşte YÖK kararı

25 NİSAN CUMA OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem sonrası, şu ana kadar okullarımızda herhangi bir ciddi olumsuzluk yaşanmamıştır. Güvenli alan ihtiyacı doğrultusunda, okul bahçelerimiz tüm vatandaşlarımızın kullanımına açıktır. İlgili diğer kurumlarımızla iş birliği içerisinde İstanbul'daki okullarımız için Perşembe ve Cuma gününü tatil etme kararı aldık. Tüm milletimize geçmiş olsun inşallah."

Yarın üniversiteler tatil mi, kaç gün tatil? 25 Nisan Cuma İstanbul’da üniversiteler açık mı? İşte YÖK kararı