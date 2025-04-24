Yarın üniversiteler tatil mi, kaç gün tatil? 25 Nisan Cuma İstanbul’da üniversiteler açık mı? İşte YÖK kararı

25 NİSAN CUMA OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem sonrası, şu ana kadar okullarımızda herhangi bir ciddi olumsuzluk yaşanmamıştır. Güvenli alan ihtiyacı doğrultusunda, okul bahçelerimiz tüm vatandaşlarımızın kullanımına açıktır. İlgili diğer kurumlarımızla iş birliği içerisinde İstanbul'daki okullarımız için Perşembe ve Cuma gününü tatil etme kararı aldık. Tüm milletimize geçmiş olsun inşallah."