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Haberler Yaşam YARISI BİZDEN KAMPANYA BİLGİSİ 2025: Yarısı Bizden Kampanyası desteği ne kadar, kimler faydalanabilir, şartları neler?
Giriş Tarihi: 04.05.2025 16:56 Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 16:56

YARISI BİZDEN KAMPANYA BİLGİSİ 2025: Yarısı Bizden Kampanyası desteği ne kadar, kimler faydalanabilir, şartları neler?

"Yarısı Bizden" Kentsel Dönüşüm Kampanyası'na dair detaylar netleşmeye başladı. İstanbul'un 39 ilçesinde süresiz olarak devam eden ve deprem riskine karşı başlatılan bu dönüşüm projesi, 2025'te güncellenen desteklerle daha da güçlendirildi. Başkan Erdoğan'ın duyurusuyla hibe, kredi ve taşınma yardımlarında artışa gidildi. Başvuru için özel bir koşul aranmayan kampanyada, vatandaşlar dönüşüm tamamlandıktan sonra ödemelere başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen projeyle ilgili tüm detaylara resmi kaynaklardan ulaşılabiliyor. Peki, Yarısı Bizden Kampanyası hibe ve kredi tutarı kaç TL, geri ödeme planı nasıl?

YARISI BİZDEN KAMPANYA BİLGİSİ 2025: Yarısı Bizden Kampanyası desteği ne kadar, kimler faydalanabilir, şartları neler?

Yarısı Bizden Kampanyası'nda 2025 destekleri artırıldı. İstanbul genelinde süren kampanya, riskli yapılarda oturanlara hibe, kredi ve taşınma yardımı sunuyor. Güncellenen tutarlar, hem ev sahipleri hem kiracılar için maddi kolaylık sağlıyor.Peki, Yarısı Bizden Kampanyası hibe, kredi, taşınma ve kira yardımı tutarları ne kadar?

YARISI BİZDEN KAMPANYA BİLGİSİ 2025: Yarısı Bizden Kampanyası desteği ne kadar, kimler faydalanabilir, şartları neler?

YARISI BİZDEN KAMPANYASI DESTEKLER ARTTI!
Başkan Erdoğan'ın 30 Nisan 2025'te duyurduğu yeni düzenlemelerle, Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında sunulan destek tutarları artırıldı. Konuyla ilgili Başkan Erdoğan, "İstanbul'un hizmetindeyiz, emrindeyiz. Yeni bir kararı devreye alıyoruz. Yarısı bizden kampanyasındaki destek tutarını arıtıyor 700 bin lira olan hibe tutarını 875 bine, kredi desteğini 875 bine, taşınma desteği tutarını da 100 binden 125 bin liraya çıkarıyoruz. Kentsel dönüşümde kimsenin ideolojik takıntıları ile uğraşacak vaktimiz yok. Yapı stokunun yenilenmesi bizim için ertelenemez meseledir." ifadelerine yer verdi.

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YARISI BİZDEN KAMPANYA BİLGİSİ 2025: Yarısı Bizden Kampanyası desteği ne kadar, kimler faydalanabilir, şartları neler?

YARISI BİZDEN HİBE DESTEĞİ TUTARI NE KADAR OLDU?
İstanbul'da riskli yapılarını yenilemek isteyen hak sahipleri için güncel destek paketleri şu şekilde:

Hibe Desteği: Bir konut için 700 bin TL olan hibe tutarı, 2025 itibarıyla 875 bin TL'ye yükseltildi. İş yerleri için ise hibe desteği 437 bin 500 TL olarak belirlendi.

Kredi Desteği: Konut başına 700 bin TL olan kredi tutarı, 875 bin TL'ye çıkarıldı. İş yerleri için kredi desteği ise 437 bin 500 TL. Kredi, ilk yıl faizsiz, 10 yıl vadeli ve uygun ödeme koşullarıyla sunuluyor.

Taşınma Desteği: Bağımsız bölümde ikamet eden malikler, kiracılar veya sınırlı ayni hak sahipleri için bir defaya mahsus ödenen taşınma yardımı, 100 bin TL'den 125 bin TL'ye yükseltildi.

YARISI BİZDEN KAMPANYA BİLGİSİ 2025: Yarısı Bizden Kampanyası desteği ne kadar, kimler faydalanabilir, şartları neler?

Kira Yardımı: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarına göre, kentsel dönüşüm kapsamında aylık kira yardımı 2025 yılından itibaren 5 bin 500 TL'den 8 bin TL'ye çıkarıldı. Riskli yapılarda 18 ay, riskli ve rezerv alanlarda ise en fazla 48 ay boyunca kira desteği sağlanıyor.

Toplamda, bir konut için sunulan destek miktarı 1 milyon 875 bin TL'ye ulaşırken, bu tutar hibe, kredi ve taşınma desteğiyle vatandaşların dönüşüm sürecine destek olacak.

YARISI BİZDEN KAMPANYA BİLGİSİ 2025: Yarısı Bizden Kampanyası desteği ne kadar, kimler faydalanabilir, şartları neler?

BAKANLIK ÖDEMELERİ NE ZAMAN VE HANGİ YÖNTEMLE YAPACAK?

Destek ödemeleri, hak sahipleri yerine yüklenici firmaya aktarılacak. Bakanlık, bu ödemeleri hak sahiplerinin anlaşma sağladığı yüklenicinin Emlak Katılım Bankası'nda açacağı vadesiz hesaba dört taksit halinde gerçekleştirecek.