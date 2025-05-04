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YARISI BİZDEN KAMPANYA BİLGİSİ 2025: Yarısı Bizden Kampanyası desteği ne kadar, kimler faydalanabilir, şartları neler?
Giriş Tarihi: 04.05.2025 16:56
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025
16:56
YARISI BİZDEN KAMPANYA BİLGİSİ 2025: Yarısı Bizden Kampanyası desteği ne kadar, kimler faydalanabilir, şartları neler?
"Yarısı Bizden" Kentsel Dönüşüm Kampanyası'na dair detaylar netleşmeye başladı. İstanbul'un 39 ilçesinde süresiz olarak devam eden ve deprem riskine karşı başlatılan bu dönüşüm projesi, 2025'te güncellenen desteklerle daha da güçlendirildi. Başkan Erdoğan'ın duyurusuyla hibe, kredi ve taşınma yardımlarında artışa gidildi. Başvuru için özel bir koşul aranmayan kampanyada, vatandaşlar dönüşüm tamamlandıktan sonra ödemelere başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen projeyle ilgili tüm detaylara resmi kaynaklardan ulaşılabiliyor. Peki, Yarısı Bizden Kampanyası hibe ve kredi tutarı kaç TL, geri ödeme planı nasıl?