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Yarıyıl tatili ne zaman? 2024-2025 MEB takvimi ile 15 tatil (sömestr) tatil tarihleri
Giriş Tarihi: 03.01.2025 11:38
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025
11:41
Öğretmen, öğrenci ve velilerin 2 haftalık ders arası başlıyor. Yeni senenin başlamasıyla birlikte 2024-2025 Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tatil takvimi kontrol edilmeye başladı. Sömestr (15 tatil) tarihleri için geri sayım başladı. Okulların kapanış tarihi öncesi planlar çıkarılıyor. Pek; yarıyıl tatili ne zaman, kaç gün kaldı? İşte, yarıyıl tatiline kalan süre...