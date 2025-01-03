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Haberler Yaşam Yarıyıl tatili ne zaman? 2024-2025 MEB takvimi ile 15 tatil (sömestr) tatil tarihleri
Giriş Tarihi: 03.01.2025 11:38 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 11:41

Yarıyıl tatili ne zaman? 2024-2025 MEB takvimi ile 15 tatil (sömestr) tatil tarihleri

Öğretmen, öğrenci ve velilerin 2 haftalık ders arası başlıyor. Yeni senenin başlamasıyla birlikte 2024-2025 Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tatil takvimi kontrol edilmeye başladı. Sömestr (15 tatil) tarihleri için geri sayım başladı. Okulların kapanış tarihi öncesi planlar çıkarılıyor. Pek; yarıyıl tatili ne zaman, kaç gün kaldı? İşte, yarıyıl tatiline kalan süre...

Yarıyıl tatili ne zaman? 2024-2025 MEB takvimi ile 15 tatil sömestr tatil tarihleri

Yarıyıl tatili tarihi MEB takvimi ile belli oldu. 2025 Ocak ayında başlayacak 15 tatil şubat ayının ilk günlerinde tamamlanacak. 2 hafta ara verecek öğrenciler daha sonra nisan ayında ara tatil verecek. İşte, sömestr tatili tarihleri...

Yarıyıl tatili ne zaman? 2024-2025 MEB takvimi ile 15 tatil sömestr tatil tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2024-2025 takvimi ile tatil tarihleri kontrol ediliyor. Eğitim-öğretim yılının ilk arası Kasım ayı içerisinde ara tatil olarak verilmişti.

Sırada sömestr tatili var.

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Yarıyıl tatili ne zaman? 2024-2025 MEB takvimi ile 15 tatil sömestr tatil tarihleri

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili 20 Ocak Pazartesi günü başlıyor. 17 Ocak cuma günü sona erecek ilk yarıyıl ile tatile çıkacak öğrenciler 2 hafta ders arası verecek.

Yarıyıl tatili ne zaman? 2024-2025 MEB takvimi ile 15 tatil sömestr tatil tarihleri

31 Ocak itibarıyla sona erecek sömestr tatili (15 tatil) ile birlikte öğrenciler 3 Şubat günü derslere dönecek.

Yarıyıl tatili ne zaman? 2024-2025 MEB takvimi ile 15 tatil sömestr tatil tarihleri

NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.

İşte, tatil tarihleri:

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