İKİNCİ ARA TATİL VE YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

2026-2027 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde uygulanacak ara tatil ile okulların kapanış tarihi de takvimde şu şekilde yer alıyor:

İkinci Dönem Ara Tatili: 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek. Hafta sonlarıyla birlikte 9 gün sürecek olan bu tatil, 9-11 Mart 2027 tarihlerine denk gelen Ramazan Bayramı ile birleşecek. Öğrenciler 15 Mart 2027 Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.