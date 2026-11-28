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Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? 2027 MEB 15 tatil (sömestr) ve karne günü takvimi
Giriş Tarihi: 28.11.2026 11:14
Güncelleme Tarihi: 28.11.2026 11:17
Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? 2027 MEB 15 tatil (sömestr) ve karne günü takvimi
Kasım ayı ara tatilinin geride kalmasıyla birlikte milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi ile velilerin gözü 15 tatile çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takviminde birinci dönemin sona ereceği karne günü ile sömestr tatilinin başlangıç ve bitiş tarihleri netlik kazandı. İşte tatil takvimi...