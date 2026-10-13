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Yasa dışı bahise dev darbe: 29 ilde peş peşe operasyonlar! Yaklaşık 15 milyar TL'lik para trafiği...
Giriş Tarihi: 13.10.2026 14:58
Yasa dışı bahise dev darbe: 29 ilde peş peşe operasyonlar! Yaklaşık 15 milyar TL'lik para trafiği...
Türkiye genelinde yasa dışı bahise yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Batman merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 8,5 milyar lira hesap hareketliliği tespit edilen 102 şüpheli yakalandı. Öte yandan İstanbul'da Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 16 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı. Hesaplarda 6,2 milyar lirayı aşan şüpheli para trafiği tespit edildi. İşte operasyonların detayları...