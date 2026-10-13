Yasa dışı bahise dev darbe: 29 ilde peş peşe operasyonlar! Yaklaşık 15 milyar TL’lik para trafiği...

ARAMALARDA CEPHANELİK VE UYUŞTURUCU ÇIKTI

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyalin yanı sıra, 5 gram esrar maddesi ile 95 adet 9x19 mm ve 25 adet 7,65 mm çapında fişek ele geçirilerek el konuldu. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, dev vurgunun tüm yönleriyle aydınlatılması ve suç şebekesinin tamamen çökertilmesine yönelik soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

"MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızı yasa dışı bahis tuzağından korumak için siber suçlarla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.