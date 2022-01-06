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Haberler Yaşam Yasaklar geri gelecek mi? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlamalar geri döner mi, başlayacak mı?
Giriş Tarihi: 06.01.2022 13:34 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 13:35

Yasaklar geri gelecek mi? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlamalar geri döner mi, başlayacak mı?

Omicron varyantıyla beraber ülkemizde vaka sayılarındaki artış "Yasaklar geri gelecek mi, sokağa çıkma yasağı uygulamaları başlayacak mı?" sorularını da gündeme getirdi. Geçtiğimiz gün açıklanan günlük verilerde vaka sayısının yeniden 60 binin üzerine çıkması tedirginliğe yol açarken her geçen gün yeni varyant haberleri gelmeye devam ediyor. Artan vakalar ise bir dönem uygulanan hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı gibi kısıtlamaların geri geleceği beklentilerine yol açıyor. Peki, Yasaklar geri gelecek mi, sokağa çıkma yasağı uygulamaları başlayacak mı? İşte detaylar…

Yasaklar geri gelecek mi? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlamalar geri döner mi, başlayacak mı?

Vaka artışları ülke genelinde bir dönem uygulanan kısıtlamaların yeniden geri geleceği iddialarına neden oldu. Kısıtlama beklentileri özellikle geçtiğimiz gün zirve seviyelere ulaşan vakalarla beraber artış gösterirken vatandaşlar "Yasaklar geri gelecek mi, sokağa çıkma yasağı uygulamaları başlayacak mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte kısıtlama beklentileriyle ilgili son dakika gelişmeleri…

Yasaklar geri gelecek mi? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlamalar geri döner mi, başlayacak mı?

YASAKLAR GERİ GELECEK Mİ?

Yasakların geri gelmesine ilişkin bir bilgi henüz bulunmuyor. Artan vaka sayısının Bilim Kurulu ve Kabine Toplantısı'nın gündem maddeleri arasında olması bekleniyor.

Yasakların geri gelmesine dair açıklama geldiğinde haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Yasaklar geri gelecek mi? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlamalar geri döner mi, başlayacak mı?

BAKAN KOCA NE DEMİŞTİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

Kısıtlama günlerine dönmeyi hiçbirimiz tekrar yaşamak istemeyiz. Buna mecbur kalacağımız şey şuan yok ama olmayacağımız anlamına gelmez.

Yasaklar geri gelecek mi? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlamalar geri döner mi, başlayacak mı?

Bu kısır döngüden kurtulmanın yolu aşı ile bağışıklık elde edene kadar tedbirlere uymaktır.

Aşılar en çok risk grubundaki vatandaşlarımız için önemli. Ancak yaygın olarak aşılanmadan onları korumamız mümkün değil. Sevdiklerimizi korumamız için önce aşı olmamız şart.

Yasaklar geri gelecek mi? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlamalar geri döner mi, başlayacak mı?

Salgın yönetimi açısından aşıların etki süresi ve etkinliği son derece önemli. Elimizde tüm tedavi ve tedbirleri yönetebilecek dijital bir altyapı var.

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