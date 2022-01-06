Yasaklar geri gelecek mi? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlamalar geri döner mi, başlayacak mı?

Bu kısır döngüden kurtulmanın yolu aşı ile bağışıklık elde edene kadar tedbirlere uymaktır.

Aşılar en çok risk grubundaki vatandaşlarımız için önemli. Ancak yaygın olarak aşılanmadan onları korumamız mümkün değil. Sevdiklerimizi korumamız için önce aşı olmamız şart.