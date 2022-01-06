Yasaklar geri gelecek mi? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlamalar geri döner mi, başlayacak mı?

Omicron varyantıyla beraber ülkemizde vaka sayılarındaki artış "Yasaklar geri gelecek mi, sokağa çıkma yasağı uygulamaları başlayacak mı?" sorularını da gündeme getirdi. Geçtiğimiz gün açıklanan günlük verilerde vaka sayısının yeniden 60 binin üzerine çıkması tedirginliğe yol açarken her geçen gün yeni varyant haberleri gelmeye devam ediyor. Artan vakalar ise bir dönem uygulanan hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı gibi kısıtlamaların geri geleceği beklentilerine yol açıyor. Peki, Yasaklar geri gelecek mi, sokağa çıkma yasağı uygulamaları başlayacak mı? İşte detaylar…