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Giriş Tarihi: 18.01.2022 11:22 Güncelleme Tarihi: 18.01.2022 11:27

Yasaklar geri gelecek mi, sokağa çıkma yasağı uygulaması yeniden başlayacak mı? Türkiye yeniden kapanacak mı?

Son dönemde artan vaka sayısıyla beraber yeni tedbirlerin uygulamaya geçmesi beklentileri ortaya çıktı. Bilindiği üzere bir dönem hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı, restoran ve kafelerde yüzde elli kapasite kuralı, uzaktan eğitim gibi birçok kısıtlama uygulanıyordu. Şimdilerde ise "Yasaklar geri gelecek mi, sokağa çıkma yasağı yeniden başlayacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Konuyla alakalı kararlar ise Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile duyuruluyordu. Peki, Yasaklar geri gelecek mi, hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması yeniden başlayacak mı? İşte tüm detaylar…

Yasaklar geri gelecek mi, sokağa çıkma yasağı uygulaması yeniden başlayacak mı? Türkiye yeniden kapanacak mı?

Sokağa çıkma yasağı, restoran ve kafelerdeki kısıtlamalar, uzaktan eğitim gibi koronavirüse karşı uygulanan tedbirler vakalardaki rekor seviyedeki artışla yeniden gündeme taşındı. Yeni varyantlar sonrası vakalarda çok ciddi bir artış yaşanmıştı. Bu durum ise "Yasaklar geri gelecek mi, sokağa çıkma yasağı yeniden başlayacak mı?" sorularının gündeme taşınmasına neden oldu. Bir dönem hafta içi ve hafta sonu belirli saat ve günlerde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Peki, kısıtlamalar yeniden gündemde mi, yasaklar geri mi geliyor? İşte detaylar…

Yasaklar geri gelecek mi, sokağa çıkma yasağı uygulaması yeniden başlayacak mı? Türkiye yeniden kapanacak mı?

YASAKLAR GERİ Mİ GELECEK?

Geçtiğimiz günkü verilerde son 24 saat içerisinde 64 bin 935 yeni vaka tespit edildi ve 162 kişi ise vefat etti. Vaka sayılarındaki bu denli artışlar milyonlarda koronavirüs tedbirlerinin yeniden uygulamaya geçeceği beklentilerini doğurdu.

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Yasaklar geri gelecek mi, sokağa çıkma yasağı uygulaması yeniden başlayacak mı? Türkiye yeniden kapanacak mı?

Yasakların geri gelmesine ilişkin bir bilgi henüz bulunmuyor. Yasakların geri gelmesine dair açıklama geldiğinde haberimizden ulaşabilirsiniz

Yasaklar geri gelecek mi, sokağa çıkma yasağı uygulaması yeniden başlayacak mı? Türkiye yeniden kapanacak mı?

Bakan Koca'nın düzenlenen son Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamaları şöyle;

VAKALAR 4 KAT ARTTI

Omicron varyantı küresel ölçekte olduğu gibi ülkemizde de baskın varyant haline geldi. Vaka sayıları bir önceki aya oranla yaklaşık 4 kat birden arttı. Bununla birlikte hastanelerimizde tedavi edilmesi gereken hasta sayısında yaklaşık %10'luk bir artış oldu. Salgının önceki dönemlerinde daha az sayıda vaka ile daha yüksek hastaneye yatışlar görüyorduk. Omicron varyantı salgının tehlikesini azaltacağa benziyor. Bu durumu ümitle bekliyoruz.

Yasaklar geri gelecek mi, sokağa çıkma yasağı uygulaması yeniden başlayacak mı? Türkiye yeniden kapanacak mı?

TEDBİRLERİMİZİ ALMAYA DEVAM EDİYORUZ

Bunun yanında tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz. Salgının ilk dönemlerine kıyasla enfekte olanların daha düşük bir oranı hastaneye yatıyor olsa da hiçbir sağlık sisteminin kapasitesi sınırsız değildir.

Vaka sayılarının çok çok yüksek sayılara ulaşması hastaneye yatış oranı düşük olsa bile yüksek sayıda yatan hastaya dönüşebilir. Bu, görmek istemediğimiz en kötü senaryodur. Mevcut gidişat ise bu kötü senaryonun değil ümit veren senaryonun gerçekleşeceğine olan inancımızı kuvvetlendiriyor.

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