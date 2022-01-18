Son dönemde artan vaka sayısıyla beraber yeni tedbirlerin uygulamaya geçmesi beklentileri ortaya çıktı. Bilindiği üzere bir dönem hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı, restoran ve kafelerde yüzde elli kapasite kuralı, uzaktan eğitim gibi birçok kısıtlama uygulanıyordu. Şimdilerde ise "Yasaklar geri gelecek mi, sokağa çıkma yasağı yeniden başlayacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Konuyla alakalı kararlar ise Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile duyuruluyordu. Peki, Yasaklar geri gelecek mi, hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması yeniden başlayacak mı? İşte tüm detaylar…