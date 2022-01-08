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Haberler Yaşam Yasaklar (sokağa çıkma yasağı) geri gelecek mi, restoran ve kafelere yüzde 50 kapasite kuralı geri mi geliyor? Sokağa çıkma yasağı son dakika gelişmeleri!
Giriş Tarihi: 08.01.2022 09:23 Güncelleme Tarihi: 08.01.2022 09:25

Yasaklar (sokağa çıkma yasağı) geri gelecek mi, restoran ve kafelere yüzde 50 kapasite kuralı geri mi geliyor? Sokağa çıkma yasağı son dakika gelişmeleri!

Vaka artışları ülke genelinde bir dönem uygulanan sokağa çıkma yasağı gibi kısıtlamaların yeniden geri geleceği iddialarına neden oldu. Kısıtlama beklentileri özellikle geçtiğimiz gün zirve seviyelere ulaşan vakalarla beraber artış gösterirken yeni tedbirlere ilişkin bir yol haritasını da gündemde. "Yasaklar geri gelecek mi, sokağa çıkma yasağı uygulamaları başlayacak mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. İddialara göre; restoran, kafe, sinema ve tiyatroda yüzde 50 kapasite kuralının yeniden uygulanması konuşuluyor. Peki, Yasaklar (sokağa çıkma yasağı) geri gelecek mi, restoran ve kafelere yüzde 50 kapasite kuralı geri mi geliyor? İşte kısıtlama beklentileriyle ilgili son dakika gelişmeleri…

Yasaklar sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi, restoran ve kafelere yüzde 50 kapasite kuralı geri mi geliyor? Sokağa çıkma yasağı son dakika gelişmeleri!

Omicron varyantıyla beraber ülkemizde vaka sayılarındaki artış "Yasaklar geri gelecek mi, sokağa çıkma yasağı uygulamaları başlayacak mı?" sorularını gündeme getirdi. Vaka sayıları 60 binin üzerine çıkarken yeni gündem restoran ve kafelerdeki yüzde 50 kapasite kuralı oldu. Artan vakalar ise bir dönem uygulanan hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı gibi kısıtlamaların geri geleceği beklentilerine yol açıyor. Peki, sokağa çıkma yasağı gibi tüm yasaklar geri gelecek mi, kafelerde ve restoranlarda yüzde 50 kısıtlaması olacak mı? İşte detaylar…

Yasaklar sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi, restoran ve kafelere yüzde 50 kapasite kuralı geri mi geliyor? Sokağa çıkma yasağı son dakika gelişmeleri!

SON DAKİKA | TÜM DÜNYADA REKOR VAKA SAYILARI

SABAH'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre; Tüm dünyada olduğu gibi omicron Türkiye'de de baskın varyant haline gelirken günlük vaka sayıları rekor kırmaya başladı. Bu kapsamda rakamların daha da yükselmesi halinde alınacak önlemler, özellikle de okulların ve üniversitelerin durumu masaya yatırılıp bir yol haritası hazırlanmaya başlandı.

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Yasaklar sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi, restoran ve kafelere yüzde 50 kapasite kuralı geri mi geliyor? Sokağa çıkma yasağı son dakika gelişmeleri!

KISA SÜREDE 100 BİN VAKA SAYISI

Omicron etkisi ile Türkiye'de vaka sayaları rekor kırdı. Bu sayının bir kaç hafta içinde (Ocak ayı sonuna kadar) 100 binlere ulaşması bekleniyor.

YENİ TEDBİRLER GELECEK Mİ? YOL HARİTASINDA NE VAR?

Edinilen son dakika bilgisine göre Sağlık sistemi ile ilgili şu anda bir sıkıntı yaşanmıyor ancak zorlanmaya başladığı anda ne tür uygulamalar yapılacağı ile ilgili bir yol haritası da hazırlanıyor.Yol haritasında adım adım neler yapılabileceğine ilişkin maddeler yer alıyor.

Yasaklar sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi, restoran ve kafelere yüzde 50 kapasite kuralı geri mi geliyor? Sokağa çıkma yasağı son dakika gelişmeleri!

İŞTE ALINMASI GÜNDEME OLAN TEDBİRLER

Üzerinde durulan önlemler, AVM, tiyatro, konser, restoran ve cafelerdeki denetimlerin sıklaştırılması, belli alanlara aşı kartı ya da PCR testi ile girilmesi. Duruma göre kapalı alanların kullanım kapasitesinin yüzde 50'ye düşürülmesi bulunuyor.

OKUL VE ÜNİVERSİTELER

En önemli kararlar ise okullar ile üniversitelerde yaşanacak. Okullardaki vaka sayıları takip edilecek. Vakaların çok artması halinde bulaşın kesilmesi için Ocak ayı sonundaki iki haftalık ara tatilin öne çekilerek bir hafta uzatılması üzerinde duruluyor.
Üniversitelerde birçok öğrencinin finaller nedeniyle hasta olduğu halde test yaptırmadığı ve bulaşın çok arttığı belirtiliyor. Finaller sonra verilecek ara ile bu zincirin de kırılabileceği düşünülüyor.

Yasaklar sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi, restoran ve kafelere yüzde 50 kapasite kuralı geri mi geliyor? Sokağa çıkma yasağı son dakika gelişmeleri!

OMİCRON ARAŞTIRMALARI

ABD'de ve İngiltere'de omicron ile ilgili yapılan çalışmalar çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.

İngiltere'de yapılan araştırmaya göre yoğun bakımdakilerin yüzde 90'nını aşısızlar (İngiltere'de aşısızlar nüfusun sadece yüzde 10'na denk düşüyor) oluşturuyor.

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