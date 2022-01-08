Yasaklar (sokağa çıkma yasağı) geri gelecek mi, restoran ve kafelere yüzde 50 kapasite kuralı geri mi geliyor? Sokağa çıkma yasağı son dakika gelişmeleri!

Vaka artışları ülke genelinde bir dönem uygulanan sokağa çıkma yasağı gibi kısıtlamaların yeniden geri geleceği iddialarına neden oldu. Kısıtlama beklentileri özellikle geçtiğimiz gün zirve seviyelere ulaşan vakalarla beraber artış gösterirken yeni tedbirlere ilişkin bir yol haritasını da gündemde. "Yasaklar geri gelecek mi, sokağa çıkma yasağı uygulamaları başlayacak mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. İddialara göre; restoran, kafe, sinema ve tiyatroda yüzde 50 kapasite kuralının yeniden uygulanması konuşuluyor. Peki, Yasaklar (sokağa çıkma yasağı) geri gelecek mi, restoran ve kafelere yüzde 50 kapasite kuralı geri mi geliyor? İşte kısıtlama beklentileriyle ilgili son dakika gelişmeleri…