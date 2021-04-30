Yasakta fabrikalar kapalı mı çalışıyor mu? Tam kapanmada fabrikalar çalışıyor mu açık mı olacak?

29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19:00 itibarıyla 17 Mayıs 2021 Pazartesi saat 05:00'a kadar tam kapanma yani kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bu kapsamda; birçok sektördeki durum da merak edilir hale geldi. Bunlar arasında fabrikaların durumu da yer alıyor. Bu nedenle tam kapanmada fabrikalar kapanacak mı, çalışıyor mu şeklindeki soruların yanıtları sorgulanır hale geldi. 17 gün kesintisiz sokağa çıkma yasağında fabrikalar çalışıyor mu açık mı? Tam kapanmada fabrikalar kapanacak mı sorusunun yanıtı belli oldu!