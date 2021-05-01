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Giriş Tarihi: 30.04.2021 15:25 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021 17:04

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29 Nisan akşamı başlayan tam kapanma süreci, 17 günlük bir sokağa çıkma yasağının ardından 17 Mayıs'ta sona erecek. Bu süre zarfında vatandaşlar temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla belli saatlerde marketlere gidebilecek. Bu duruma istinaden birçok vatandaş sokağa çıkma yasağında sorusuna yanıt aradı ve tam kapanmada , kurulacak mı sorusunun cevabı merak edildi. Marketlerden daha ucuz ve taze ürün tedariği sağlaması sebebiyle sokağa çıkma yasağında ve tam kapanmada pazarlar en çok merak edilen yerlerden biri oldu. İşte sokağa çıkma yasağında sorusunun yanıtı…

Yasakta pazarlar açık mı, semt pazarları kurulacak mı? Tam kapanmada pazarlar kurulacak mı, semt pazarları yasaktan muaf mı?

Pazarlar, özellikle ev hanımlarının mutfak alışverişi için vazgeçilmez bir durağıdır. Marketlerden daha ucuz ve daha taze ürünler satıldığı için tam kapanma sürecinde de pek çok vatandaş alışverişini semt pazarlarından yapmak istiyor. Bu nedenle Tam kapanmada ? Sokağa çıkma yasağında gibi sorular internette cevap arıyor. sorusuna İçişleri Bakanlığı genelgesi ile yanıt geldi. İşte konuya ilişkin detaylar…

Yasakta pazarlar açık mı, semt pazarları kurulacak mı? Tam kapanmada pazarlar kurulacak mı, semt pazarları yasaktan muaf mı?

SEMT PAZARLARI YASAKTAN MUAF MI?

17 günlük tam kapanma sürecinde yasaktan muaf yerler ve meslekler listesinde pazar yerleri ve pazarcılar bulunmuyor. Dolayısıyla İçişleri Bakanlığı Genelgesi kapsamında semt pazarları yasaktan muaf kabul edilmiyor.

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Yasakta pazarlar açık mı, semt pazarları kurulacak mı? Tam kapanmada pazarlar kurulacak mı, semt pazarları yasaktan muaf mı?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA PAZARLAR KURULACAK MI?

Sokağa çıkma yasağı süresince, marketler, fırınlar, manavlar, kuruyemişçiler, kasaplar ve tatlıcılar belli saatlerde hizmet verecek. Ancak pazarlar için mevcut bir çalışma planı söz konusu değil. Güncel plana göre 17 günlük tam kapanma süreci tamamlandığında semt pazarları yeniden faaliyete geçecek.

Yasakta pazarlar açık mı, semt pazarları kurulacak mı? Tam kapanmada pazarlar kurulacak mı, semt pazarları yasaktan muaf mı?

TAM KAPANMADA PAZARLAR AÇIK MI?

Vatandaşlar, Pazar günü hariç 10:00-17:00 saatleri arası faaliyet gösteren market, bakkal, fırın, tatlıcı, kasap, kuruyemişçi gibi yerlere yürüyerek gidip gelebilecek. Engelli vatandaşlar dışında araç kullanımına izin verilmeyecek. Herkes kendi semtinde alışveriş yapacak. Meyve ve sebze ihtiyacı için ise tam kapanma sürecinde manav ve marketlerden alışveriş yapılacak. İlerleyen günlerde semt pazarları hakkında yeni bir gelişme olması halinde bu durum haberimizde yer alacak.

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