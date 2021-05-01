Yasakta pazarlar açık mı, semt pazarları kurulacak mı? Tam kapanmada pazarlar kurulacak mı, semt pazarları yasaktan muaf mı?

Pazarlar, özellikle ev hanımlarının mutfak alışverişi için vazgeçilmez bir durağıdır. Marketlerden daha ucuz ve daha taze ürünler satıldığı için tam kapanma sürecinde de pek çok vatandaş alışverişini semt pazarlarından yapmak istiyor. Bu nedenle Tam kapanmada pazarlar açık mı? Sokağa çıkma yasağında pazarlar kurulacak mı gibi sorular internette cevap arıyor. Semt pazarları yasaktan muaf mı sorusuna İçişleri Bakanlığı genelgesi ile yanıt geldi. İşte konuya ilişkin detaylar…