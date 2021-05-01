Yasakta pazarlar açık mı, semt pazarları kurulacak mı? Tam kapanmada pazarlar kurulacak mı, semt pazarları yasaktan muaf mı?

29 Nisan akşamı başlayan tam kapanma süreci, 17 günlük bir sokağa çıkma yasağının ardından 17 Mayıs'ta sona erecek. Bu süre zarfında vatandaşlar temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla belli saatlerde marketlere gidebilecek. Bu duruma istinaden birçok vatandaş sokağa çıkma yasağında semt pazarları yasaktan muaf mı sorusuna yanıt aradı ve tam kapanmada pazarlar açık mı, kurulacak mı sorusunun cevabı merak edildi. Marketlerden daha ucuz ve taze ürün tedariği sağlaması sebebiyle sokağa çıkma yasağında ve tam kapanmada pazarlar en çok merak edilen yerlerden biri oldu. İşte sokağa çıkma yasağında pazarlar kurulacak mı sorusunun yanıtı…