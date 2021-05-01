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Haberler Yaşam Yasakta sürücü kursları açık mı, kapandı mı? Tam kapanmada yazılı ve uygulamalı ehliyet sınavları yapılacak mı?
Giriş Tarihi: 30.04.2021 09:56 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021 09:06

Yasakta , kapandı mı? Tam kapanmada yazılı ve uygulamalı ?

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 17 günlük tam kapanma süreci dün akşamdan itibaren başladı. İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği tam kapanma konulu genelgenin kapsamı vatandaşlar tarafından araştırılırken, sürücü kurslarının akıbeti de merak edildi. Birçok vatandaş sokağa çıkma yasağında , kapandı mı, yasaktan muaf mı sorularına yanıt arıyor. Tam kapanmada yazılı ve uygulamalı ? sorusu da merak edilenler arasında yer alıyor. İşte konuya ilişkin merak edilenler.

Yasakta sürücü kursları açık mı, kapandı mı? Tam kapanmada yazılı ve uygulamalı ehliyet sınavları yapılacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasını kapsayacak bir tam kapanma sürecine girildiğini duyurmuştu. Konunun detayları ise İçişleri Bakanlığı'nın gönderdiği genelgede yer aldı. , yasaktan muaf mı sorusu da genelge kapsamında araştırma konusu oldu. Bu bağlamda, sürücü kurslarında eğitim gören pek çok vatandaş, tam kapanmada yazılı ve uygulamalı sorusuna yanıt arıyor.

Yasakta sürücü kursları açık mı, kapandı mı? Tam kapanmada yazılı ve uygulamalı ehliyet sınavları yapılacak mı?

TAM KAPANMADA SÜRÜCÜ KURSLARI KAPANDI MI?

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede sürücü kurslarıyla ilgili bir bilgi yer almıyor. Konuya ilişkin ilgili makamlardan henüz bir açıklama gelmedi.

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Yasakta sürücü kursları açık mı, kapandı mı? Tam kapanmada yazılı ve uygulamalı ehliyet sınavları yapılacak mı?

SÜRÜCÜ KURSLARI AÇIK MI 2021

Tam kapanma kapsamındaki yasaktan muaf meslekler grubuna sürücü kursları girmiyor. Bu nedenle sürücü kurslarının yasakta kapalı olması ve yazılı ve uygulamalı ehliyet sınavlarının ileri bir tarihe ertelenmesi bekleniyor.

Yasakta sürücü kursları açık mı, kapandı mı? Tam kapanmada yazılı ve uygulamalı ehliyet sınavları yapılacak mı?

MEB SÜRÜCÜ KURSU

MEB sürücü kursu ile ilgili de net bir açıklama gelmedi. Sürücü kurslarının özel kurslar kapsamına girdiği ve diğer özel kurs kurumları gibi tam kapanma bitiminde faaliyete geçeceği öngörülüyor.

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