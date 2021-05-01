Yasakta sürücü kursları açık mı, kapandı mı? Tam kapanmada yazılı ve uygulamalı ehliyet sınavları yapılacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasını kapsayacak bir tam kapanma sürecine girildiğini duyurmuştu. Konunun detayları ise İçişleri Bakanlığı'nın gönderdiği genelgede yer aldı. Sürücü kursları açık mı, yasaktan muaf mı sorusu da genelge kapsamında araştırma konusu oldu. Bu bağlamda, sürücü kurslarında eğitim gören pek çok vatandaş, tam kapanmada yazılı ve uygulamalı ehliyet sınavları yapılacak mı sorusuna yanıt arıyor.