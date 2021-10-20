Yaşlı adamın katili kanınızı donduracak: Önce cinsel organını bıçakla kestim! Sonra…

Antalya'da kaybolduktan 1.5 yıl sonra Döşemealtı ilçesinde bir evin fosseptik çukurunda kol ve bacakları bulunan Süleyman Eken cinayeti davasının ikinci duruşması, 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Cinayeti ilk kez itiraf eden sanık Oktay Yılmaz'ın ifadesinde, "Cinsel organını kestiğim bıçakla cesedi parçalayamayınca ağaç kestiğim testere ile bacak ve kollarını ayırdım" demesi duruşma salonunda gergin anlara neden oldu.