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Haberler Yaşam Yaşlı adamın katili kanınızı donduracak: Önce cinsel organını bıçakla kestim! Sonra…
Giriş Tarihi: 20.10.2021 10:41 Güncelleme Tarihi: 20.10.2021 10:41

Yaşlı adamın katili kanınızı donduracak: Önce cinsel organını bıçakla kestim! Sonra…

Antalya'da kaybolduktan 1.5 yıl sonra Döşemealtı ilçesinde bir evin fosseptik çukurunda kol ve bacakları bulunan Süleyman Eken cinayeti davasının ikinci duruşması, 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Cinayeti ilk kez itiraf eden sanık Oktay Yılmaz'ın ifadesinde, "Cinsel organını kestiğim bıçakla cesedi parçalayamayınca ağaç kestiğim testere ile bacak ve kollarını ayırdım" demesi duruşma salonunda gergin anlara neden oldu.

ERDOĞAN ÖZTÜRK
Yaşlı adamın katili kanınızı donduracak: Önce cinsel organını bıçakla kestim! Sonra…

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşarken 1,5 yıl boyunca kendisinden haber alınamayan Süleyman Eken'in cesedinin Döşemealtı ilçesinde bir evin fosseptik çukurunda bulunmasının ardından tutuklanan 2 cinayet şüphelisinin yargılanmasına devam edildi.

Yaşlı adamın katili kanınızı donduracak: Önce cinsel organını bıçakla kestim! Sonra…

KATİLİN İTİRAF KAN DONDURDU!

Geçtiğimiz 13 Ocak'ta sanıklar Oktay Yılmaz (51) ve kardeşi Mehmet Yılmaz'ın (46) annelerine ait evin fosseptik çukurunda Süleyman Eken'in (55) cesedinin parçalarının bulunmasının ardından gözaltına alınan kardeşler ikinci kez hâkim karşısına çıktı.

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Yaşlı adamın katili kanınızı donduracak: Önce cinsel organını bıçakla kestim! Sonra…

Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmaya tutuklu sanıklar Oktay ve Mehmet Yılmaz kardeşlerin avukatları hazır bulundu. Şikâyetçi bölümünde ise Süleyman Eken'in annesi Sultan Akhan ile avukatı Hüseyin İlerioğlu hazır bulundu.

Yaşlı adamın katili kanınızı donduracak: Önce cinsel organını bıçakla kestim! Sonra…

CİNAYETİ İLK KEZ İTİRAF ETTİ

SEGBİS üzerinden bağlanan Oktay Yılmaz ilk kez cinayeti itiraf etti. Süleyman Eken'den 2 bin lira faiz ile borç aldığını, ödeme günü ise telefonla arayarak 500 lirası olduğunu, geri kalan bin 500 lirayı bulamadığını söylediğini anlattı.

Yaşlı adamın katili kanınızı donduracak: Önce cinsel organını bıçakla kestim! Sonra…

Yılmaz, "Akşam home office'ime geldi. Parayı tamamlayamadığımı söyledim. Eken bana 'Biz böyle yapanların anasını sinkaf ederiz' dedi. Sonra silahını çekti. 'Senin saçın uzun, kulağında küpe. Seni t.p yaparım' dedi. Devamında 'İndir lan donunu. Oğlan yapacağım t.p olacaksın' dedi. Bu sırada elinde silah vardı. Fermuarını açtı. Cinsel organını çıkarıp 'Kızını göndereceksin' dedi. Bu sırada silahlı elini tuttum. Silah patladı. Süleyman Eken düştü. Sonra nasıl yaptığımı hatırlamıyorum. Eken'in cinsel organını kesmiştim." dedi.

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