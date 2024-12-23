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Yaşlı çiftin ölümünde oğullarından korkunç iddia! Bu doğal yollarla olabilecek bir şey değil!
Giriş Tarihi: 23.12.2024 10:27
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024
10:27
Yaşlı çiftin ölümünde oğullarından korkunç iddia! Bu doğal yollarla olabilecek bir şey değil!
Acı olay Konya Beyşehir'de yaşanmıştı. Kaldıkları barakada çıkan yangında hayatını kaybeden Zeki (62) ile Aynur Özbay (57) çiftinin oğlu İbrahim Özbay korkunç bir iddia ortaya attı: Ortada hiçbir şey yokken yangın meydana geldi. Kundaklamadan şüpheleniyorum!