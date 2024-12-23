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Haberler Yaşam Yaşlı çiftin ölümünde oğullarından korkunç iddia! Bu doğal yollarla olabilecek bir şey değil!
Giriş Tarihi: 23.12.2024 10:27 Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 10:27

Yaşlı çiftin ölümünde oğullarından korkunç iddia! Bu doğal yollarla olabilecek bir şey değil!

Acı olay Konya Beyşehir'de yaşanmıştı. Kaldıkları barakada çıkan yangında hayatını kaybeden Zeki (62) ile Aynur Özbay (57) çiftinin oğlu İbrahim Özbay korkunç bir iddia ortaya attı: Ortada hiçbir şey yokken yangın meydana geldi. Kundaklamadan şüpheleniyorum!

DHA
Yaşlı çiftin ölümünde oğullarından korkunç iddia! Bu doğal yollarla olabilecek bir şey değil!

Olay 18 Aralık gecesi Beyşehir ilçesi Üzümlü Mahallesi'nde yaşandı. Yaylada hayvancılık yapan Zeki ve Aynur Özbay çiftinin barakadan yaptıkları evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yaşlı çiftin ölümünde oğullarından korkunç iddia! Bu doğal yollarla olabilecek bir şey değil!

Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarıyla adrese jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yollandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle baraka, ahır ve samanlıktaki alevler söndürüldü.

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Yaşlı çiftin ölümünde oğullarından korkunç iddia! Bu doğal yollarla olabilecek bir şey değil!

Ekipler, içeriye girdiğinde Zeki ve Aynur Özbay çiftinin cansız bedeniyle karşılaştı. Ekipler, yaptıkları incelemede yangının, ev olarak kullanan baraka, ahır ve samanlıkta aynı anda çıktığını tespit etti.

Yaşlı çiftin ölümünde oğullarından korkunç iddia! Bu doğal yollarla olabilecek bir şey değil!

Bunun üzerine kundaklama şüphesi ile soruşturma başlatıldı. Soruşturma sürerken, çiftin cenazeleri mahalle mezarlığına defnedildi.

Yaşlı çiftin ölümünde oğullarından korkunç iddia! Bu doğal yollarla olabilecek bir şey değil!

'BU DOĞAL YOLLARLA OLABİLECEK BİR ŞEY DEĞİL'
Özbay çiftinin İzmir'de yaşayan ve haberi duyup, Beyşehir'i gelen oğlu İbrahim Özbay, "Annem ve babam, yaklaşık 5-6 yıldır yaylada hayvancılık yapıyorlardı. Gündüz hayvana bakıp, akşam orada kalıyorlardı.

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