İSTANBUL'DA ALINAN KURYEDEN OSMANİYELİ MAĞDUR ÇIKTI

İşte bu aşamadan sonra henüz hiçbir şeyden haberi olmayan Nuran Ş.'nin de aslında aynı gün dolandırıldığı ortaya çıktı. Polis 50 yaşındaki Nuran Ş.'yi arayıp durumu anlatınca şüphelilerin onu da telefonla arayıp evini ve arabasını sattırmaya kalktıkları ancak evini satamadığı arabasını satıp parasını onlara gönderdiği öğrenildi.