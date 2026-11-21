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Yaşlı kadınları ağlarına düşürdüler: Dolandırıcılık şebekesinin planları ayaklarına dolandı
Giriş Tarihi: 21.11.2026 08:23
Güncelleme Tarihi: 21.11.2026 08:39
Yaşlı kadınları ağlarına düşürdüler: Dolandırıcılık şebekesinin planları ayaklarına dolandı
İstanbul Ataşehir'de ikamet eden 64 yaşındaki ev hanımı Gülşen Ş. kendisini telefonla arayan ve polis olduğunu söyleyen dolandırıcıya evindeki 1 milyon 700 bin lira değerindeki ziynet eşyasını elleriyle teslim etti. 'Adınız terör örgütü soruşturmasına karışmış evinizdeki değerli eşyaları güvence altına almalıyız' sözüne inanan Gülşen Ş.'nin şikayetiyle başlatılan çalışmada Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri elden parayı alandan kuyumcuya, parayı aklayandan kriptocuya kadar şüphelileri tek tek yakaladı. Gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. SABAH Gazetesi 2 kadını ağına düşüren şebekenin adım adım nasıl çökertildiğini tüm detaylarıyla öğrendi. İşte detaylar.