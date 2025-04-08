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Yaz tatili erkene mi çekilecek, okullar ne zaman kapanacak? MEB'ten son dakika açıklaması!
Giriş Tarihi: 08.04.2025 14:52
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025
14:55
Yaz tatili erkene mi çekilecek, okullar ne zaman kapanacak? MEB'ten son dakika açıklaması!
2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre, okulların 20 Haziran 2025 tarihinde kapanması planlanıyordu. Ancak, Kurban Bayramı'nın Haziran ayına denk gelmesiyle birlikte, okulların erken kapanacağı yönünde bazı iddialar gündeme geldi. Öğrenciler ve veliler, yaz tatilinin tarihinin erkene alınıp alınmayacağını merak ederken, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) konu hakkında son dakika açıklaması yaptı. Peki, yaz tatili erkene mi çekilecek, okullar erken mi kapanacak? İşte, MEB açıklaması ile bütün bu soruların yanıtı.