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Giriş Tarihi: 08.04.2025 14:52 Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 14:55

Yaz tatili erkene mi çekilecek, okullar ne zaman kapanacak? MEB'ten son dakika açıklaması!

2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre, okulların 20 Haziran 2025 tarihinde kapanması planlanıyordu. Ancak, Kurban Bayramı'nın Haziran ayına denk gelmesiyle birlikte, okulların erken kapanacağı yönünde bazı iddialar gündeme geldi. Öğrenciler ve veliler, yaz tatilinin tarihinin erkene alınıp alınmayacağını merak ederken, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) konu hakkında son dakika açıklaması yaptı. Peki, yaz tatili erkene mi çekilecek, okullar erken mi kapanacak? İşte, MEB açıklaması ile bütün bu soruların yanıtı.

VEFA YILMAZ ÖZKUL
Yaz tatili erkene mi çekilecek, okullar ne zaman kapanacak? MEB’ten son dakika açıklaması!

Kurban Bayramı'nın haziran ayına denk gelmesiyle, okulların erken kapanacağı iddialarını gündeme geldi. Öğrenciler ve veliler yaz tatilinin öne çekilip çekilmeyeceğini merak ederken, Milli Eğitim Bakanlığı konuya açıklık getirdi. 2024-2025 eğitim öğretim yılı, planlandığı gibi 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek. Peki; okullar erken mi kapanacak, yaz taili ne zaman başlıyor? İşte, detaylar.

Yaz tatili erkene mi çekilecek, okullar ne zaman kapanacak? MEB’ten son dakika açıklaması!

YAZ TATİLİ ERKENE Mİ ÇEKİLECEK?

2024-2025 eğitim öğretim yılı kapsamında ikinci dönem 3 Şubat tarihinde başladı. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan akademik takvime göre, okulların kapanış tarihi 20 Haziran olarak duyurulmuştu.

Ancak, bugün gündeme gelen bir iddiaya göre, 6 Haziran'da başlayıp 9 Haziran'da sona erecek Kurban Bayramı nedeniyle okulların kapanış tarihinin erkene alınacağı öne sürülmüş ve bu konuda çalışmaların başlatıldığı iddia edilmişti.

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Yaz tatili erkene mi çekilecek, okullar ne zaman kapanacak? MEB’ten son dakika açıklaması!

MEB İDDİALARI YALANLADI!

"MEB hazırlıklara başladı, yaz tatili erkene çekilecek" haberlerine, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Bakanlık, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının daha önce açıklandığı gibi 20 Haziran'da sona ereceğini bildirdi.

Yaz tatili erkene mi çekilecek, okullar ne zaman kapanacak? MEB’ten son dakika açıklaması!

Milli Eğitim Bakanlığı açıklamasında, "Söz konusu haberde özetle, 'Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilini erkene çekmeye hazırlanıyor.' şeklinde verilen iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

Yaz tatili erkene mi çekilecek, okullar ne zaman kapanacak? MEB’ten son dakika açıklaması!

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Eğitim-öğretim süreçlerinin daha önce açıklanan plana göre devam ettiği belirtilen açıklamada, "Söz konusu takvime göre 9 Eylül 2024 tarihinde başlayan eğitim öğretim yılı, daha önceden açıklandığı gibi 20 Haziran 2025 tarihinde sona erecektir." denildi.

Açıklamada, "Kaynağından araştırılmadan veya kasıtlı olarak asılsız iddialar içeren yalan ve yanıltıcı bilgilerle kamuoyunun gündemini meşgul eden; milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velimizi yanlış yönlendiren bu tür manipülatif haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.