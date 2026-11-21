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YDS ne zaman yapılacak, saat kaçta? ÖSYM 2026-YDS/2 sınav takvimi, saati ve süresi
Giriş Tarihi: 21.11.2026 13:17
Güncelleme Tarihi: 21.11.2026 13:20
YDS ne zaman yapılacak, saat kaçta? ÖSYM 2026-YDS/2 sınav takvimi, saati ve süresi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen YDS ne zaman yapılacak sorusu adayların gündeminde. 2026 yılı sonbahar dönemi oturumu olan 2026-YDS/2 saati ve sınav süresi kılavuz ile belli oldu. Bu kapsamda adaylar bu hafta sonu sınav salonlarında olacak.