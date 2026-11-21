2026-YDS/2 SINAVI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre yılın ikinci merkezi oturumu olan 2026-YDS/2, 22 Kasım 2026 Pazar günü düzenlenecek. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve adaylara çoktan seçmeli 80 soruyu yanıtlamaları için 180 dakika (3 saat) süre tanınacak. Oturum saat 13.15'te sona erecek.