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YDS soruları ve cevapları yayımlandı! İşte ÖSYM ile YDS soru kitapçığı ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı
Giriş Tarihi: 10.03.2025 06:11
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025
06:11
YDS soruları ve cevapları yayımlandı! İşte ÖSYM ile YDS soru kitapçığı ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı
Yılın ilk Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), 9 Mart Pazar günü yapılacak. Yabancı dildeki yeterliliklerini belgelendirmek isteyen adaylar, sınav sonrasında sonuçlar açıklanmadan önce cevaplarını kontrol etmek isteyecek. ÖSYM, YDS soruları ve cevap anahtarını PDF formatında adayların erişimine sunacak. Peki, 2025/1 YDS soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? İşte, tüm detaylar...