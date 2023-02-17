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Yediden yetmişe herkes tek yürek: Tek bacağıyla arama kurtarma çalışmalarına katıldı...
Giriş Tarihi: 17.02.2023 09:39
Güncelleme Tarihi: 17.02.2023
09:46
Yediden yetmişe herkes tek yürek: Tek bacağıyla arama kurtarma çalışmalarına katıldı...
Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin yaralarını sarmaya devam ediyor. Arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, tek bacağıyla deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan engelli vatandaş sosyal medyada büyük ilgi gördü.