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Haberler Yaşam Yediden yetmişe herkes tek yürek: Tek bacağıyla arama kurtarma çalışmalarına katıldı...
Giriş Tarihi: 17.02.2023 09:39 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023 09:46

Yediden yetmişe herkes tek yürek: Tek bacağıyla arama kurtarma çalışmalarına katıldı...

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin yaralarını sarmaya devam ediyor. Arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, tek bacağıyla deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan engelli vatandaş sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yediden yetmişe herkes tek yürek: Tek bacağıyla arama kurtarma çalışmalarına katıldı...

Kahramanmaraş merkezli 'Asrın Felaketinde' 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler birçok ilde yıkıma neden oldu.

Yediden yetmişe herkes tek yürek: Tek bacağıyla arama kurtarma çalışmalarına katıldı...

CAN KAYBI 38 BİN 44

Son olarak açıklanan rakamlara göre can kaybı 38 bini aştı.

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Yediden yetmişe herkes tek yürek: Tek bacağıyla arama kurtarma çalışmalarına katıldı...

Yediden yetmişe herkes, depremin yaralarını sarmak için seferber oluyor.

Yediden yetmişe herkes tek yürek: Tek bacağıyla arama kurtarma çalışmalarına katıldı...

Arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, sosyal medyada paylaşılan o görsel büyük ilgi topladı.

Yediden yetmişe herkes tek yürek: Tek bacağıyla arama kurtarma çalışmalarına katıldı...

Tek bacağı olan engelli vatandaşın fotoğrafı gören herkesi duygulandırdı.

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