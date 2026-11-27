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Yemekteyiz kim kazandı? 27 Kasım 2026 Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın birincisi sorgulanıyor
Giriş Tarihi: 27.11.2026 13:19
Güncelleme Tarihi: 27.11.2026 13:22
Yemekteyiz kim kazandı? 27 Kasım 2026 Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın birincisi sorgulanıyor
Hafta içi her gün mutfaktaki kıyasıya rekabetiyle takip edilen Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de büyük final günü geldi çattı. Beş gün boyunca hünerlerini sergileyen yarışmacılar arasında büyük ödülü kimin kazanacağı merak konusu oldu. Final akşamı verilen son puanların ardından zirveye çıkan isim belli olacak. Peki, 27 Kasım Yemekteyiz kim kazandı?