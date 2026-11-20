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Yemekteyiz kim kazandı? TV8 ile 20 Kasım 2026 Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın finali
Giriş Tarihi: 20.11.2026 16:05
Güncelleme Tarihi: 20.11.2026 16:09
Yemekteyiz kim kazandı? TV8 ile 20 Kasım 2026 Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın finali
TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz 20 Kasım 2026 Cuma günü haftanın finaliyle izleyici karşısına çıkıyor. 16-20 Kasım haftasında 250 bin TL'lik büyük ödül için mutfağa giren beş yarışmacının kıran kırana mücadelesi bugün noktalanıyor. Peki, Yemekteyiz kim kazandı? İşte final detayları.