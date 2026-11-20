Hafta içi her gün ekrana gelen programda beş gün süren lezzet maratonunun sonuna gelindi. Pazartesi gününden bu yana yarışmacıların ağırlandığı haftada, kapanış gününde ödül sahibini buluyor. Gün sonundaki puanlamanın ardından haftanın birincisi rakiplerin ve Zuhal Topal'ın puanlarıyla belirleniyor.