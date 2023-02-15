Haberler Yaşam Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi kimdir, ne kadar, kaç TL bağış yaptı? Yeni Çamoluk Otomotiv 50 Milyar TL bağış mı yaptı?

Giriş Tarihi: 15.02.2023 23:57 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 23:57

Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi kimdir, ne kadar, kaç TL bağış yaptı? Yeni Çamoluk Otomotiv 50 Milyar TL bağış mı yaptı?

Türkiye Tek Yürek bağış gecesinde yayın esnasında 50 Milyar TL bağışta bulunduğunu söyleyen Yeni Çamoluk Otomotiv merak konusu haline geldi. Bu kapsamda Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi kimdir, kaç yaşında, nereli? Soruları gelen bağışla beraber vatandaşların da gündeme geldi. Türkiye'nin önde gelen iş insanları yüklü miktarlardaki bağışlarıyla depremin yaralarını sarmak üzere tek yürek oldu. Peki, Yeni Çamoluk Otomotiv 50 Milyar TL bağış mı yaptı? Yeni Çamoluk Otomotiv ne kadar, kaç TL bağış yaptı? İşte detaylar.