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Giriş Tarihi: 15.02.2023 23:57 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 23:57

Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi kimdir, ne kadar, kaç TL bağış yaptı? Yeni Çamoluk Otomotiv 50 Milyar TL bağış mı yaptı?

Türkiye Tek Yürek bağış gecesinde yayın esnasında 50 Milyar TL bağışta bulunduğunu söyleyen Yeni Çamoluk Otomotiv merak konusu haline geldi. Bu kapsamda Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi kimdir, kaç yaşında, nereli? Soruları gelen bağışla beraber vatandaşların da gündeme geldi. Türkiye'nin önde gelen iş insanları yüklü miktarlardaki bağışlarıyla depremin yaralarını sarmak üzere tek yürek oldu. Peki, Yeni Çamoluk Otomotiv 50 Milyar TL bağış mı yaptı? Yeni Çamoluk Otomotiv ne kadar, kaç TL bağış yaptı? İşte detaylar.

Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi kimdir, ne kadar, kaç TL bağış yaptı? Yeni Çamoluk Otomotiv 50 Milyar TL bağış mı yaptı?

Türkiye Tek Yürek bağış gecesinde canlı yayında 50 milyar TL bağışta bulunduğu söylenen Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi kimdir sorusu ile gündemdeki yerini aldı. Ancak bu miktarın hatalı söylendiği açıklandı. Bu noktada ise araştırmalar sürüyor. Peki, Yeni Çamoluk Otomotiv 50 Milyar TL bağış mı yaptı? Yeni Çamoluk Otomotiv ne kadar, kaç TL bağış yaptı? İşte o ayrıntılar.

Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi kimdir, ne kadar, kaç TL bağış yaptı? Yeni Çamoluk Otomotiv 50 Milyar TL bağış mı yaptı?

YENİ ÇAMOLUK OTOMOTİV 50 MİLYAR TL BAĞIŞ MI YAPTI?

Türkiye Tek Yürek kampanyasında Yeni Çamoluk Otomotiv adına ilk anda 50 milyar TL bağış yapıldığı söylendi ancak Hamit Duras'ın yaptığı bağışın eski parayla söylenmesi nedeniyle hatalı duyurulduğu ifade edildi.

Buna göre; yapılan bağışın 50 bin TL olduğu duyuruldu..

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Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi kimdir, ne kadar, kaç TL bağış yaptı? Yeni Çamoluk Otomotiv 50 Milyar TL bağış mı yaptı?

Yayına Yeni Çamoluk Otomotiv adına bağlanan Hamit Duras, sosyal medyanın gündemine oturdu. 50 milyar lira bağışladığını söyledikten kısa süre sonra sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi kimdir, ne kadar, kaç TL bağış yaptı? Yeni Çamoluk Otomotiv 50 Milyar TL bağış mı yaptı?

Acun Ilıcalı daha sonradan yaptığı açıklamada Hamit Duras'ın yanlış ifade ettiğini ve 50 bin TL bağışladığını belirtti.

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