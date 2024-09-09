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Giriş Tarihi: 09.09.2024 09:15 Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 09:20

YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MESAJLARI | İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine, öğretmenlerine okulun ilk günü tebrik mesajları ve sözleri

Yeni eğitim öğretim yılı bugün başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlarda milyonlarca öğrenci ve öğretmen öğretim yılını tebrik etmek amacıyla yeni eğitim öğretim yılı mesajlarını araştırmaya başladı. İlk dönem bugün başlayacak, ara tatil ise 11-15 Kasım'da başlayacak. Bu yeni dönemde birbirlerine başarılar dilemek isteyen öğrenciler ve öğretmenler için yeni eğitim öğretim yılı mesajlarını derledik!

YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MESAJLARI | İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine, öğretmenlerine okulun ilk günü tebrik mesajları ve sözleri

Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 20 milyonlarca öğrenci ve öğretmen için buğun ilk ders zili çalıyor. 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan yeni eğitim öğretim yılı başarı ve tebrik mesajları araştırılmaya başladı. İşte, en farklı, özel ve anlamlı yeni eğitim yılı başarı mesajları…

YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MESAJLARI | İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine, öğretmenlerine okulun ilk günü tebrik mesajları ve sözleri

2024-2025 YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞARI VE TEBRİK MESAJLARI

"Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize, fedakâr öğretmenlerimize yeni eğitim döneminde başarılar diliyorum. Hayallerinize bir adım daha yaklaşın!"

"Yeni eğitim-öğretim yılında öğrenmeye olan hevesiniz hiç bitmesin. Başarılar dilerim!"

"Tüm öğrenci ve öğretmenlerimize sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yıl diliyorum. Zorluklar karşısında asla pes etmeyin!"

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YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MESAJLARI | İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine, öğretmenlerine okulun ilk günü tebrik mesajları ve sözleri

"Bir millet, eğitimle yükselebilir. Yeni eğitim yılınızda büyük başarılara imza atmanızı dilerim."
"Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir. Yeni eğitim yılında bu yolda ilerlemenizi ve başarılar kazanmanızı temenni ederim."
"Eğitim, bir milletin geleceğidir. Yeni eğitim yılında her alanda başarılar dilerim."
"Türk milletinin başarısının sırrı, eğitim ve bilime olan bağlılıktadır. Yeni eğitim yılında başarılar dilerim."

YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MESAJLARI | İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine, öğretmenlerine okulun ilk günü tebrik mesajları ve sözleri

"Bu yılın size bolca başarı, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. Her hedefinize ulaşmanız dileğiyle!"
"Yeni eğitim yılıyla birlikte yeni hedefler koyun ve onları başarıyla gerçekleştirin. Başarılar dilerim!"
"Eğitim yolunda her gün yeni bir öğrenme fırsatıdır. Yeni yılınız bol bilgi ve başarıyla dolu olsun!"
"Başarılarınızın devamını ve bu yılın size ilham verici olmasını diliyorum. Yeni eğitim yılınız mükemmel geçsin!"

YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MESAJLARI | İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine, öğretmenlerine okulun ilk günü tebrik mesajları ve sözleri

"Yeni eğitim yılına başlarken, size sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yıl diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun!"
"Başarı dolu bir eğitim yılı için motivasyonunuzu yüksek tutun. Her adımınızda yanınızdayım. Başarılar!"
"Yeni eğitim yılı, yeni umutlar ve hedeflerle dolu. Başarılarınızın devamını dilerim. İyi çalışmalar!"
"Bu yılın size bolca bilgi ve başarı getirmesini diliyorum. Her gününüz tatmin edici ve keyifli geçsin!"

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