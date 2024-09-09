Giriş Tarihi: 09.09.2024 09:15
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024
09:20
YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MESAJLARI | İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine, öğretmenlerine okulun ilk günü tebrik mesajları ve sözleri
Yeni eğitim öğretim yılı bugün başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlarda milyonlarca öğrenci ve öğretmen öğretim yılını tebrik etmek amacıyla yeni eğitim öğretim yılı mesajlarını araştırmaya başladı. İlk dönem bugün başlayacak, ara tatil ise 11-15 Kasım'da başlayacak. Bu yeni dönemde birbirlerine başarılar dilemek isteyen öğrenciler ve öğretmenler için yeni eğitim öğretim yılı mesajlarını derledik!