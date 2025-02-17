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Haberler Yaşam EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI ŞUBAT 2025 || "Kampanyalar güncellendi!" En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?
Giriş Tarihi: 17.02.2025 07:12 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 07:12

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI ŞUBAT 2025 || "Kampanyalar güncellendi!" En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

2025 Ocak ayında emekli maaşlarına yapılan %15,74'lük zam sonrasında, bankalar sundukları emekli promosyon tutarlarını güncelledi. Özel bankalar, emekli maaşını taşıyan müşterilere 20.000 TL'ye varan promosyon teklifleri sunarken, kamu bankaları da rekabetçi oranlarla emeklileri cezbetmeye çalışıyor. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte 2025 en yüksek emekli promosyonu veren bankalar ve ödeme tutarları...

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI ŞUBAT 2025 || Kampanyalar güncellendi! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

2025 yılında emekli maaşlarına yapılan zamların ardından, bankalar müşterilerine sundukları emekli promosyon ödemelerini güncelledi. Kamu ve özel bankalar, emekli maaşını kendi bünyelerine taşıyan müşterilere cazip fırsatlar sunarak rekabeti artırdı. İşte, Şubat 2025 güncel emekli promosyon ödemeleri.

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI ŞUBAT 2025 || Kampanyalar güncellendi! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?

Emekli promosyonlarından faydalanmak isteyenlerin, belirli bir bankayla üç yıllık maaş ödeme taahhüdü imzalaması gerekiyor. Bankalar, müşterilerine ek avantajlar sunarak daha fazla emekliyi kendi bünyelerine çekmeye çalışacak. Promosyon ödemeleri, emekli maaşlarının taşınmasının ardından belirli bir süre içinde hesaplara aktarılacak.

ŞUBAT 2025 BANKA PROMOSYONLARI GÜNCELLENDİ!
Şubat ayı ile birlikte bankalardaki ödeme tutarları güncellendi. Ödemeler 20.000 TL'ye ulaştı.
İşte özel ve kamu bankaları promosyon ücretleri:

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EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI ŞUBAT 2025 || Kampanyalar güncellendi! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON

Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 28 Şubat 2025'tir. Bankamız Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.

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Garanti BBVA'da emekli maaşınızın bağlı olduğu Vadesiz TL hesabınızı kullanarak Garanti BBVA Mobil ve Garanti BBVA İnternet üzerinden yapacağınız havale ve hafta içi saat 08.30 - 16.00 arası olan EFT/FAST işlemlerinizi ücretsiz olarak gerçekleştirebilirsiniz!

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI ŞUBAT 2025 || Kampanyalar güncellendi! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI ŞUBAT 2025 || Kampanyalar güncellendi! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYON

1 Ocak 2025 – 31 Ocak 2025 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşteriler 20.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecekler.
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