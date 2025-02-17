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EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI ŞUBAT 2025 || "Kampanyalar güncellendi!" En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?
Giriş Tarihi: 17.02.2025 07:12
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025
07:12
EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI ŞUBAT 2025 || "Kampanyalar güncellendi!" En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?
2025 Ocak ayında emekli maaşlarına yapılan %15,74'lük zam sonrasında, bankalar sundukları emekli promosyon tutarlarını güncelledi. Özel bankalar, emekli maaşını taşıyan müşterilere 20.000 TL'ye varan promosyon teklifleri sunarken, kamu bankaları da rekabetçi oranlarla emeklileri cezbetmeye çalışıyor. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte 2025 en yüksek emekli promosyonu veren bankalar ve ödeme tutarları...