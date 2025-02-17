EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI ŞUBAT 2025 || "Kampanyalar güncellendi!" En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?

Emekli promosyonlarından faydalanmak isteyenlerin, belirli bir bankayla üç yıllık maaş ödeme taahhüdü imzalaması gerekiyor. Bankalar, müşterilerine ek avantajlar sunarak daha fazla emekliyi kendi bünyelerine çekmeye çalışacak. Promosyon ödemeleri, emekli maaşlarının taşınmasının ardından belirli bir süre içinde hesaplara aktarılacak.

ŞUBAT 2025 BANKA PROMOSYONLARI GÜNCELLENDİ!

Şubat ayı ile birlikte bankalardaki ödeme tutarları güncellendi. Ödemeler 20.000 TL'ye ulaştı.

İşte özel ve kamu bankaları promosyon ücretleri: