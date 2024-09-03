Giriş Tarihi: 03.09.2024 16:42
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024
16:42
YENİ EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK? İki aylık enflasyon verisi açıklandı! 2024 Ocak emekli zammı kaç TL olacak?
Yeni emekli maaş zammı ocak ayına kısa bir süre kala gündeme geliyor. Yılın ikinci ayında 6 aylık enflasyon verileriyle zam oranı netleşecek. Son olarak 2024 yılı Temmuz ayında maaşlara yüzde 24,73 oranında zam yapılmıştı. Yeni dönem zammı bekleniyor. Peki, emekli zammı ne kadar olacak? İşte ocak emekli enflasyon farkı detayları