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Giriş Tarihi: 03.09.2024 16:42 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 16:42

YENİ EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK? İki aylık enflasyon verisi açıklandı! 2024 Ocak emekli zammı kaç TL olacak?

Yeni emekli maaş zammı ocak ayına kısa bir süre kala gündeme geliyor. Yılın ikinci ayında 6 aylık enflasyon verileriyle zam oranı netleşecek. Son olarak 2024 yılı Temmuz ayında maaşlara yüzde 24,73 oranında zam yapılmıştı. Yeni dönem zammı bekleniyor. Peki, emekli zammı ne kadar olacak? İşte ocak emekli enflasyon farkı detayları

YENİ EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK? İki aylık enflasyon verisi açıklandı! 2024 Ocak emekli zammı kaç TL olacak?

Emeklilere Ocak ayında yapılacak zammın detayları araştırılıyor. Son olarak en düşük emekli maaşı 12.500 TL'ye çıkarılmıştı. Yeni dönem düzenlemesi için gözler enflasyon farkına çevrildi. Peki emekli iki aylık enflasyon farkı yüzde kaç oldu

YENİ EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK? İki aylık enflasyon verisi açıklandı! 2024 Ocak emekli zammı kaç TL olacak?

2 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, temmuz ayında enflasyon aylık yüzde 3,32 olarak duyurulmuştu. Ağustos ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan 2 aylık enflasyon farkı da netleşti.
Buna göre; Aylık enflasyon temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için de 2,47 olarak açıklandı. SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon farkı alabilmesi için yüzde 3,99 enflasyon daha oluşması gerekiyor.

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YENİ EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK? İki aylık enflasyon verisi açıklandı! 2024 Ocak emekli zammı kaç TL olacak?

MEMUR VE EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI KAÇ OLDU 2024?
Yılın ilk yarısında, 6 aylık enflasyon verileri doğrultusunda memur maaşına yüzde 19,31,SKK, BAĞ-KUR emekli maaşına ise yüzde 24,73 oranında zam yapıldı. (10 bin TL olan en düşük emekli maaşı ise daha sonra 12.500 TL'ye çıkartıldı.) Temmuz zammı ile beraber en düşük memur maaşı 39 bin 177 lira olmuştu.

YENİ EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK? İki aylık enflasyon verisi açıklandı! 2024 Ocak emekli zammı kaç TL olacak?

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
2024 yılının ilk çeyreğinde açıklanan enflasyon oranı 24,73 olarak açıklanmıştı. Yıl sonu enflasyon beklentisinin % 38 olduğu Merkez Bankası tarafından duyurulmuştu. Bu hesaplamalar ele alındığında 2024 ikinci 6 aylık periyotta beklenen enflasyon oranı % 13,27 olarak hesaplanıyor.

YENİ EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK? İki aylık enflasyon verisi açıklandı! 2024 Ocak emekli zammı kaç TL olacak?

EMEKLİ MAAŞLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de 16 milyon emekli bulunuyor. SSK ile Bağ-Kur emeklisinin maaşları, her yıl ocak ve temmuz ayında 6 aylık enflasyon rakamları kadar 2 kez zam alıyor.

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