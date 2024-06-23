Yeni gelin kocasını zehirledi iddiası: İlaçları yok ettin mi başımız belaya girecek!

Bolu'da yaşanan olayda iddialara göre yaklaşık 3 aydır evli olan Azerbaycan uyruklu ebe hemşire Gülare S. bakımından sorumlu olmak şartıyla Niyazi Sezer ile yakınları vesilesiyle tanışarak, anlaşmalı evlilik yaptı. Evlilikleri sırasında rahatsızlıkları nedeni ile Niyazi Sezer Ankara'da tedavi görmeye başladı. Tedavi sırasında Gülare S. ile hastanede tanışan ve tedavi gören A.T, Niyazi Sezer'in vefat etmesi üzerine görüşmediği ailesiyle iletişime geçerek Gülare S. ve arkadaşı Mahabbat Ç'nin birlikte her gün 10 mg kırmızı reçeteli bir ilaç vererek Niyazi Sezer'i zehirlediğini iddia etti.