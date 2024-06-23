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Yeni gelin kocasını zehirledi iddiası: İlaçları yok ettin mi başımız belaya girecek!
Giriş Tarihi: 23.06.2024 12:58
Güncelleme Tarihi: 23.06.2024
15:53
Yeni gelin kocasını zehirledi iddiası: İlaçları yok ettin mi başımız belaya girecek!
Bolu'da Azerbaycan uyruklu ebe hemşire Gülare S. bakımından sorumlu olmak şartıyla Niyazi Sezer ile yakınları vesilesiyle tanışarak, anlaşmalı evlilik yaptı. Bir süre sonra rahatsızlanan Sezer'i her gün 10 mg kırmızı reçeteli ilaçla zehirleyerek öldürdükleri iddia edilen Sezer ve arkadaşı Mahabat Ç. 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandı. Mahkemede dinlenen tanık A.T, Gülare S'nin, eşi öldükten sonra arkadaşı Mahabbat Ç'yi aradığını "İlaçları yok ettin mi? Başımız belaya girecek" gibi cümleler duyduğunu söyledi. Ancak Azerbaycanlı kadınlar delil yetersizliğinden beraat etti.