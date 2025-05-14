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Tarım ve Orman Bakanlığı 8500 personel alımı yapacak! Başvuruları ne zaman, şartlar neler, nereden ve nasıl başvurulur?
Giriş Tarihi: 14.05.2025 06:24
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025
06:24
Tarım ve Orman Bakanlığı 8500 personel alımı yapacak! Başvuruları ne zaman, şartlar neler, nereden ve nasıl başvurulur?
Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde farklı görevlerde çalıştırılmak üzere toplam 8.500 personel alımı yapılacağını açıkladı. Kadro dağılımına göre; 3.105 orman yangın işçisi, 3.477 destek personeli ve 150 mühendis pozisyonu için istihdam sağlanacak. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar ise "Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi ne zaman, başvuru şartları neler?" sorularını araştırmaya başladı. İşte 2025 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alım süreciyle ilgili tüm merak edilenler...