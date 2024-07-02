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Haberler Yaşam Yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişlioğlu kimdir,kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun hayatı
Giriş Tarihi: 02.07.2024 17:25 Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 17:25

Yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişlioğlu kimdir,kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun hayatı

Yeni Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu kimdir araştırılmaya başladı.Memişioğlu'nun kim olduğu, mesleki kariyeri ve hayatı merak ediliyor. Uzun bir süredir İstanbul İl Sağlık Müdürü olarak görev alan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sağlık alanında yakından tanınan bir isim. Peki, Yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişlioğlu kimdir,kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun hayatı

2 Temmuz tarihli Resmi Gazete atama kararlarıyla yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu oldu. Uzun yıllar İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü yapan Kemal Memişlioğlu araştırılmaya başladı. Hacettepe Tıp Fakültesi mezunu olan Memişlioğlu'nun hayatı, kariyeri ve daha önceki görevleri merak ediliyor. Peki, Kemal Memişlioğlu kimdir? İşte detaylar

Yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişlioğlu kimdir,kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun hayatı

KEMAL MEMİŞOĞLU KİMDİR?
Prof. Dr. Kemal Memişoğlu aslen Rizeli olup, 1966 yılında Trabzon'da dünyaya geldi.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1990 yılında bitirdi. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden 1995 yılında Genel Cerrahi Uzmanlığını aldı.

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Yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişlioğlu kimdir,kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun hayatı

1996-1998 yılları arasında SSK Konya Ereğli Hastanesi, PTT Hastanesi ve Bursa Askeri Hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev Yaptı. 1999-2000 yıllarında Miami Üniversitesi Karaciğer ve Gastrointestinal Transplantasyon ünitesinde bulundu. 2000-2002 yıllarında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında Başasistanlık yaptı. 2002 yılı sonunda PTT Hastanesine Başhekim olarak atandı. 2008 yılında Genel Cerrahi Doçenti, 2016 yılında da Genel Cerrahi Profesörü oldu.

Yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişlioğlu kimdir,kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun hayatı

2007 yılında Beykent Üniversitesinde başladığı Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans eğitimini 2009 yılında bitirdi. 2002-2012 yılları arasında İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi olarak görev yaptı. 02-11-2012 tarihinde İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanı olarak atandı. Mayıs 2014 – Ekim 2016 tarihleri arasında aynı birliğin Genel Sekreterlik görevini yürüttü. 06 Ekim 2016 tarihinde İstanbul İl Sağlık Müdürü olarak atandı.2 Temmuz 2024 tarihinde Yeni Sağlık Bakanı olarak ataması gerçekleşti.

Yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişlioğlu kimdir,kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun hayatı

Prof. Dr. Memişoğlu'nun ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış çok sayıda bilimsel yayını bulunmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

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