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Yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişlioğlu kimdir,kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun hayatı
Giriş Tarihi: 02.07.2024 17:25
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024
17:25
Yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişlioğlu kimdir,kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun hayatı
Yeni Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu kimdir araştırılmaya başladı.Memişioğlu'nun kim olduğu, mesleki kariyeri ve hayatı merak ediliyor. Uzun bir süredir İstanbul İl Sağlık Müdürü olarak görev alan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sağlık alanında yakından tanınan bir isim. Peki, Yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?