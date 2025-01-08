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Haberler Yaşam YENİ YILIN İLK DOLUNAYNAI GERİ SAYIM! || 2025 dolunay ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek, burçlara etkisi nasıl olacak?
Giriş Tarihi: 08.01.2025 16:51 Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 16:51

YENİ YILIN İLK DOLUNAYNAI GERİ SAYIM! || 2025 dolunay ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek, burçlara etkisi nasıl olacak?

Gökyüzü tutkunları, 2025 yılının ilk dolunayını sabırsızlıkla bekliyor. Bu yılın ilk dolunayı, duygusal yoğunluğu artıran ve ailevi meseleleri ön plana çıkaran etkileriyle Yengeç burcunda gerçekleşecek. Aynı zamanda, geçmişle yüzleşme ve içsel huzur arayışını tetikleyen enerjiler de bu dönemde kendini gösterecek. Peki; dolunay ne zaman, hangi gün, saat kaçta olacak? İşte, dolunayın burçlara etkisi hakkında tüm detaylar…

YENİ YILIN İLK DOLUNAYNAI GERİ SAYIM! || 2025 dolunay ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek, burçlara etkisi nasıl olacak?

Gökyüzü meraklılarının heyecanla beklediği 2025 yılının ilk dolunayı, Yengeç burcunda gerçekleşerek duygusal yoğunluk, ailevi meseleler ve geçmişle yüzleşme gibi konuları ön plana çıkaracak. Bu gökyüzü olayı, duygusal bağları güçlendirmek ve içsel huzur arayışı için önemli bir dönem sunuyor. Peki; 2025 dolunay ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek, burçlara etkisi nasıl olacak?

YENİ YILIN İLK DOLUNAYNAI GERİ SAYIM! || 2025 dolunay ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek, burçlara etkisi nasıl olacak?

YENİYILIN İLK DOLUNAYI NE ZAMAN?

2025 yılı Ocak ayında gerçekleşecek dolunay, 14 Ocak 2025'te saat 01:26'da Yengeç burcunun 23°59' derecesinde meydana gelecek.

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YENİ YILIN İLK DOLUNAYNAI GERİ SAYIM! || 2025 dolunay ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek, burçlara etkisi nasıl olacak?

DOLUNAYIN BURÇLARA ETKİSİ

Koç: Aile içindeki hukuki meseleler sonuçlanabilir.

Boğa: Kariyer ve finansal atılımlarda olumlu gelişmeler yaşanabilir.

İkizler: Yılın başından bu yana sonlandırdığınız konularda "iyi ki" dedirtecek haberler alabilirsiniz.

Yengeç: Dolunay burcunuzda gerçekleşiyor; ilişkiler ve birliktelikler konusunda önemli kararlar alabilirsiniz.

YENİ YILIN İLK DOLUNAYNAI GERİ SAYIM! || 2025 dolunay ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek, burçlara etkisi nasıl olacak?

Aslan: Sağlık ve günlük rutinlerinizle ilgili farkındalıklar yaşayabilirsiniz.

Başak: Sosyal çevrenizde ve arkadaşlık ilişkilerinizde duygusal paylaşımlar artabilir.

Terazi: Kariyer hayatınızda duygusal tatmin arayışı ön plana çıkabilir.

Akrep: Eğitim, seyahat veya hukuki konularda duygusal kararlar alabilirsiniz.

YENİ YILIN İLK DOLUNAYNAI GERİ SAYIM! || 2025 dolunay ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek, burçlara etkisi nasıl olacak?

Yay: Finansal konularda, özellikle ortak kaynaklar alanında duygusal hassasiyetler yaşayabilirsiniz.

Oğlak: İkili ilişkiler ve ortaklıklar alanında duygusal denge arayışı içinde olabilirsiniz.

Kova: Günlük iş hayatınız ve sağlık konularında duygusal farkındalıklar yaşayabilirsiniz.

Balık: Aşk hayatınız ve çocuklarla ilgili konularda duygusal yoğunluk artabilir.

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