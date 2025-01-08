YENİ YILIN İLK DOLUNAYNAI GERİ SAYIM! || 2025 dolunay ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek, burçlara etkisi nasıl olacak?

Gökyüzü meraklılarının heyecanla beklediği 2025 yılının ilk dolunayı, Yengeç burcunda gerçekleşerek duygusal yoğunluk, ailevi meseleler ve geçmişle yüzleşme gibi konuları ön plana çıkaracak. Bu gökyüzü olayı, duygusal bağları güçlendirmek ve içsel huzur arayışı için önemli bir dönem sunuyor. Peki; 2025 dolunay ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek, burçlara etkisi nasıl olacak?