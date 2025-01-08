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YENİ YILIN İLK DOLUNAYNAI GERİ SAYIM! || 2025 dolunay ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek, burçlara etkisi nasıl olacak?
Giriş Tarihi: 08.01.2025 16:51
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025
16:51
YENİ YILIN İLK DOLUNAYNAI GERİ SAYIM! || 2025 dolunay ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek, burçlara etkisi nasıl olacak?
Gökyüzü tutkunları, 2025 yılının ilk dolunayını sabırsızlıkla bekliyor. Bu yılın ilk dolunayı, duygusal yoğunluğu artıran ve ailevi meseleleri ön plana çıkaran etkileriyle Yengeç burcunda gerçekleşecek. Aynı zamanda, geçmişle yüzleşme ve içsel huzur arayışını tetikleyen enerjiler de bu dönemde kendini gösterecek. Peki; dolunay ne zaman, hangi gün, saat kaçta olacak? İşte, dolunayın burçlara etkisi hakkında tüm detaylar…