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Yeni yuvada çifte bayram! Depremzedeler: "Tayyip babamızdan Allah razı olsun”
Giriş Tarihi: 30.03.2025 06:35
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025
06:37
Yeni yuvada çifte bayram! Depremzedeler: "Tayyip babamızdan Allah razı olsun”
Asrın deprem felaketi sonrası binlerce şantiyeyle 11 ili jet hızıyla ayağa kaldıran devlet bu bayramda da yüzlerce aileyi yeni yuvalarına kavuşturdu. Osmaniye'de yeni köy evlerinde bayramı karşılayanlar: Devletimizin gücüyle artık kendimizi güvende ve huzurlu hissediyoruz