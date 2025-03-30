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Haberler Yaşam Yeni yuvada çifte bayram! Depremzedeler: "Tayyip babamızdan Allah razı olsun”
Giriş Tarihi: 30.03.2025 06:35 Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 06:37

Yeni yuvada çifte bayram! Depremzedeler: "Tayyip babamızdan Allah razı olsun”

Asrın deprem felaketi sonrası binlerce şantiyeyle 11 ili jet hızıyla ayağa kaldıran devlet bu bayramda da yüzlerce aileyi yeni yuvalarına kavuşturdu. Osmaniye'de yeni köy evlerinde bayramı karşılayanlar: Devletimizin gücüyle artık kendimizi güvende ve huzurlu hissediyoruz

MURAT KARAMAN
Ziya RAMOĞLU
Yeni yuvada çifte bayram! Depremzedeler: Tayyip babamızdan Allah razı olsun

Kahramanmaraşlı merkezli asrın felaketi depremlerde evleri yıkılan ve Osmaniye'nin Kazmacı köyünde yapılan köy evlerine yaklaşık 2 ay önce taşınan aileler çifte bayram yaşıyor.

Yeni yuvada çifte bayram! Depremzedeler: Tayyip babamızdan Allah razı olsun

Yeni yuvalarında birbirlerinin bayramlarını kutlayan ve evlerinin balkonunda oturarak sohbet eden depremzede kadınlar, "Devletimiz bize çifte bayram yaşattı. Yeni evimizde bayram yapmanın keyfini yaşıyoruz.

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Yeni yuvada çifte bayram! Depremzedeler: Tayyip babamızdan Allah razı olsun

Her gün birimizin bahçesinde buluşuyoruz, sohbet ediyoruz. Bize bu keyfi yaşatan Cumhurbaşkanımız 'Tayyip babamızdan' Allah razı olsun" dediler.

Yeni yuvada çifte bayram! Depremzedeler: Tayyip babamızdan Allah razı olsun

"RÜZGAR ESTİĞİ ZAMAN KORKUYORDUM"

Asrın felaketinde Osmaniye'nin Kazmaca Köyü Nergizlik Mahallesi'ndeki müstakil evi yıkılan 9 çocuk 30 torun sahibi Fatma Çolak Kadıoğlu (70), şimdi yeni yuvasında komşularını ağırlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Yeni yuvada çifte bayram! Depremzedeler: Tayyip babamızdan Allah razı olsun

Hem bayramlaşan hem de komşuları ile keyifli anlar geçiren Kadıoğlu, "Çok güzel ev yapmışlar. Evimiz geniş ve ferah. Daha önceki evimin tavanları çinkoydu.