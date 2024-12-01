Giriş Tarihi: 01.12.2024 13:24
Güncelleme Tarihi: 01.12.2024
13:24
Yeniden daha güçlü Anadolu hızla inşa ediliyor: İşte il il deprem bölgesinde son durum!
6 Şubat'ta yaşanan ve 11 ili yıkan asrın felaketi sonrası yaraların sarılması için aralıksız çalışma başladı. Bir yandan şehir merkezlerinde yeni yaşam alanları inşa edildi, diğer yandan da köy evlerinin inşaatları tamamlandı. Ağır yıkıma uğrayan şehir merkezleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırladığı projeler ile yeniden ayağa kaldırıldı. İl il deprem bölgesindeki konutların teslimatına ilişkin son rakamları paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "2025 yılının sonunda asrın felaketini yaşayan 11 ilimiz artık afetin değil huzurun, umudun ve güvenin adresi olacak. Şehirlerimiz Türkiye Yüzyılı'nın mührünü taşıyacak. 155 bin konutu sahiplerine teslim ettik, yıl sonuna kadar 200 bin, 2025 yılı sonunda 452 bin 983 konutu teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.