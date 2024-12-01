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Giriş Tarihi: 01.12.2024 13:24 Güncelleme Tarihi: 01.12.2024 13:24

Yeniden daha güçlü Anadolu hızla inşa ediliyor: İşte il il deprem bölgesinde son durum!

6 Şubat'ta yaşanan ve 11 ili yıkan asrın felaketi sonrası yaraların sarılması için aralıksız çalışma başladı. Bir yandan şehir merkezlerinde yeni yaşam alanları inşa edildi, diğer yandan da köy evlerinin inşaatları tamamlandı. Ağır yıkıma uğrayan şehir merkezleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırladığı projeler ile yeniden ayağa kaldırıldı. İl il deprem bölgesindeki konutların teslimatına ilişkin son rakamları paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "2025 yılının sonunda asrın felaketini yaşayan 11 ilimiz artık afetin değil huzurun, umudun ve güvenin adresi olacak. Şehirlerimiz Türkiye Yüzyılı'nın mührünü taşıyacak. 155 bin konutu sahiplerine teslim ettik, yıl sonuna kadar 200 bin, 2025 yılı sonunda 452 bin 983 konutu teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yeniden daha güçlü Anadolu hızla inşa ediliyor: İşte il il deprem bölgesinde son durum!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ Başkanlığı, Emlak Konut Genel Müdürlüğü, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı iş birliğiyle deprem bölgesindeki ev ve iş yerlerini yeniden inşa ediyor. "Yeniden Daha Güçlü Anadolu 155.000. Konut Anahtar Teslimi ve Kura Çekimi Töreni" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dün Kahramanmaraş'ta gerçekleştirildi.

Yeniden daha güçlü Anadolu hızla inşa ediliyor: İşte il il deprem bölgesinde son durum!

24 BİN 559 KONUT VE İŞ YERİ DAHA TESLİM EDİLDİ

Törende Adıyaman'da 6 bin 912, Hatay'da 5 bin 900, Kahramanmaraş'ta 3 bin 499, Malatya'da 2 bin 313, Şanlıurfa'da 2 bin 929, Elazığ'da bin 407, Diyarbakır'da 674, Gaziantep'te 257, Adana'da 668 olmak üzere toplam 24 bin 559 konut daha teslim edildi. Yeni tamamlanan konutlarla birlikte teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 155 bin 124'e yükseldi. Bakanlık, 2024 yılı sonunda 199 bin 20'si konut, 2 bin 668'i iş yeri olmak üzere 201 bin 688 bağımsız bölümü hak sahiplerine teslim etmek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

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Yeniden daha güçlü Anadolu hızla inşa ediliyor: İşte il il deprem bölgesinde son durum!

2025 SONUNDA 452 BİN 983 EV VE İŞ YERİ TESLİM EDİLECEK

Deprem bölgesindeki köylerde 2 bin 952, şehirlerdeki 174 ayrı alanda bulunan toplam 1900 şantiyede, 160 bin işçi afet konutlarının inşası için aralıksız çalışıyor. Deprem bölgesindeki 11 ilde 2025 yılı sonunda 416 bin 960'ı konut , 36 bin 23'ü ticari ünite olmak üzere toplam 452 bin 983 konut ve iş yerinin teslimatının tamamlanması hedefleniyor.

Yeniden daha güçlü Anadolu hızla inşa ediliyor: İşte il il deprem bölgesinde son durum!

"11 İLİMİZ ARTIK AFETİN DEĞİL HUZURUN ADRESİ OLACAK"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından deprem bölgesindeki 11 ilde konutların teslimatına ilişkin son rakamları paylaştı. Bakan Kurum, "2025 yılının sonunda asrın felaketini yaşayan 11 ilimiz artık afetin değil huzurun, umudun ve güvenin adresi olacak. Şehirlerimiz Türkiye Yüzyılı'nın mührünü taşıyacak. 155 bin konutu sahiplerine teslim ettik, yıl sonuna kadar 200 bin, 2025 yılı sonunda 452 bin 983 konutu teslim edeceğiz" ifadesini kullandı.

Yeniden daha güçlü Anadolu hızla inşa ediliyor: İşte il il deprem bölgesinde son durum!

YERİNDE DÖNÜŞÜMLE DE 28 BİN 686 KONUT YENİDEN İNŞA EDİLİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem bölgesindeki 11 ildeki inşa desteğinin yanı sıra "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilen 18 il (Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa, Sivas'ın Gürün ilçesi, Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman) için de depremzede hak sahiplerine Yerinde Dönüşüm Desteği sağlıyor. 'Yerinde Dönüşüm' desteği kapsamında şehirlerde 17 bin 767 konut, köylerde 10 bin 919 köy evi olmak üzere toplam 28 bin 686 konut için Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından 15,5 milyar TL destek sağlandı.

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