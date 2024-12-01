Yeniden daha güçlü Anadolu hızla inşa ediliyor: İşte il il deprem bölgesinde son durum!

24 BİN 559 KONUT VE İŞ YERİ DAHA TESLİM EDİLDİ

Törende Adıyaman'da 6 bin 912, Hatay'da 5 bin 900, Kahramanmaraş'ta 3 bin 499, Malatya'da 2 bin 313, Şanlıurfa'da 2 bin 929, Elazığ'da bin 407, Diyarbakır'da 674, Gaziantep'te 257, Adana'da 668 olmak üzere toplam 24 bin 559 konut daha teslim edildi. Yeni tamamlanan konutlarla birlikte teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 155 bin 124'e yükseldi. Bakanlık, 2024 yılı sonunda 199 bin 20'si konut, 2 bin 668'i iş yeri olmak üzere 201 bin 688 bağımsız bölümü hak sahiplerine teslim etmek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.