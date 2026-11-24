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MTV, pasaport, ehliyet ve trafik cezaları değişiyor! 2027 Yeniden değerleme oranı açıklandı!
Giriş Tarihi: 24.11.2026 00:30
MTV, pasaport, ehliyet ve trafik cezaları değişiyor! 2027 Yeniden değerleme oranı açıklandı!
2027 yılında vergi, harç ve cezalara uygulanacak artışların belirlenmesinde önemli rol oynayan yeniden değerleme oranı belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan tebliğ, 24 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı. Peki, Yeniden değerleme oranı yüzde kaç oldu, hangi kalemler etkilenecek?