VERGİ, HARÇ VE CEZALARA YÜZDE 27,83 ZAM MI GELECEK?

Yeniden değerleme oranının yüzde 27,83 olarak açıklanması, bütün vergi, harç ve cezalara otomatik olarak aynı oranda zam yapılacağı anlamına gelmiyor.

Cumhurbaşkanı'nın kanunlarla belirlenen yetkileri kapsamında bazı vergi ve harç kalemlerinde farklı oranlar uygulanabiliyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi ve bazı harçlar için ayrıca karar alınabiliyor. Trafik idari para cezalarında ise yeniden değerleme oranı esas alınıyor.

Bu nedenle 2027 yılında ödenecek kesin tutarlar, ilgili düzenlemeler ve yayımlanacak tarifeler doğrultusunda netleşecek.