Yenidoğan çetesi 4. kez hakim karşısında: Sanıklardan şoke eden ifadeler! “Fırat Sarı ne derse, ben onu yapardım”

"TECRÜBESİZDİM"

Diğer yandan Bakırköy Adalet Sarayı'nda 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya saat 14.00 sıralarında ara verildi.1 saatlik aranın ardından duruşma saat 15.00 sıralarında yeniden başladı. Aranın ardından savunmasını yapan tutuklu sanık Özlem Polat, hakkındaki suçlamalarla ilgili "Burası benim ilk iş yerimdi tecrübesizdim. Bana ne derlerse onu yaptım. Birşeyleri sorgulama yetkim yoktu. SGK raporlamasını ben yapmıyordum hastanede onunla ilgili farklı bir birim vardı. Benim tek görevim gerekli belgeleri sisteme işlemekti. Epikriz raporu yazmam gibi bir yetkim yoktu tıbbi bir bilgim de yoktu zaten. Hasan Basri Gök yazar bana mail atar ben de sisteme işlerdim" dedi.