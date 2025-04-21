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Yenidoğan çetesi 4. kez hakim karşısında: Sanıklardan şoke eden ifadeler! “Fırat Sarı ne derse, ben onu yapardım”
Giriş Tarihi: 21.04.2025 18:45
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025
20:13
Yenidoğan çetesi 4. kez hakim karşısında: Sanıklardan şoke eden ifadeler! “Fırat Sarı ne derse, ben onu yapardım”
'Yenidoğan Çetesi davasında bugün 4. perde görüldü. Bebek hastaları, önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 30'u tutuklu 58 sanık hakim karşısına çıktı. Sanıkların mahkemedeki ifadeleri kan dondururken, yaklaşık 8 saatte 6 sanığın dinlendiği duruşma, yarın görülmeye devam edilmek üzere ertelendi.