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Haberler Yaşam Yenidoğan çetesi 4. kez hakim karşısında: Sanıklardan şoke eden ifadeler! “Fırat Sarı ne derse, ben onu yapardım”
Giriş Tarihi: 21.04.2025 18:45 Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 20:13

Yenidoğan çetesi 4. kez hakim karşısında: Sanıklardan şoke eden ifadeler! “Fırat Sarı ne derse, ben onu yapardım”

'Yenidoğan Çetesi davasında bugün 4. perde görüldü. Bebek hastaları, önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 30'u tutuklu 58 sanık hakim karşısına çıktı. Sanıkların mahkemedeki ifadeleri kan dondururken, yaklaşık 8 saatte 6 sanığın dinlendiği duruşma, yarın görülmeye devam edilmek üzere ertelendi.

HUZEYFE ATICI
Yenidoğan çetesi 4. kez hakim karşısında: Sanıklardan şoke eden ifadeler! Fırat Sarı ne derse, ben onu yapardım

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde adliyenin konferans salonunda görülen duruşmaya, organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu 30 tutuklu sanıkla bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve avukatlar katıldı.Yenidoğan Çetesi'ne yönelik düzenlenen 2. dalga operasyona ilişkin hazırlanan iddianamede çete lideri olduğu iddia edilen Fırat Sarı ile hareket ettikleri belirlenen kişilere yönelik hazırlanan ve ana dava dosyasıyla birleştirilen iddianameyle sanık sayısı 58'e yükseldi. Duruşma, sanıkların kimlik tespitiyle başladı. Tutuklu sanıklar jandarma eşliğinde mahkemeye getirildi.

Yenidoğan çetesi 4. kez hakim karşısında: Sanıklardan şoke eden ifadeler! Fırat Sarı ne derse, ben onu yapardım

"FIRAT SARI NE DERSE ONU YAPARDIM"

Tutuklu sanık, Senanur Ünlü savunmasında "Ben sadece 10 ay hastanede çalıştım. Fırat Sarı bana ne derse ben onu yapardım. Tbbi sekreter olarak çalışmam. Benim tek görevim yenidoğanda ultrason, röntgen gibi belgeleri sisteme işlemekti. Epikriz belgesi hakkında zaten tıbbi bir bilgim yok. Yaptığım tek şey sonuçları sisteme yüklemek. Ben doğum iznine çıkmıştım. O sırada Hasan Basri Gök, yeni gelen 'Asistan işleri yetiştiremedi bize yardım eder misin' dedi.

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Yenidoğan çetesi 4. kez hakim karşısında: Sanıklardan şoke eden ifadeler! Fırat Sarı ne derse, ben onu yapardım

Ben de zaten kontrol için hastaneye gitmiştim o sırada belgeleri sisteme yükledim. Ardından Fırat Sarı benden IBAN istedi. Bana Fırat Sarı'nın gönderdiği para 1 günlük mesai parasıdır. Hesap hareketimdeki para bununla ilişkilidir" dedi.

Yenidoğan çetesi 4. kez hakim karşısında: Sanıklardan şoke eden ifadeler! Fırat Sarı ne derse, ben onu yapardım

"MAILLE EPİKRİZ GELİYORDU"

Savunmasını yapan tutuklu sanık hemşire Aslı Alemdağ "Yenidoğan yoğun bakımda çalıştım. Ben sadece doktorların söyledikleri hastaların girişlerini yapıyordum. Hangi birim aranacaksa onu arıyordum. Tüm maaşımı hastaneden alıyordum. Epikrizi düzenleyen ve yazan ben değilim. Ben sadece sisteme yüklüyordum. Maille epikriz geliyordu ve ben de kopyalayıp sisteme yüklüyordum. Epikrizleri Hasan Basri yolluyordu. Bu nedenle epikrizlerle ilgili Fırat Sarı ile hiç görüşmedim. Suçsuzum." dedi.

Yenidoğan çetesi 4. kez hakim karşısında: Sanıklardan şoke eden ifadeler! Fırat Sarı ne derse, ben onu yapardım

"TECRÜBESİZDİM"

Diğer yandan Bakırköy Adalet Sarayı'nda 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya saat 14.00 sıralarında ara verildi.1 saatlik aranın ardından duruşma saat 15.00 sıralarında yeniden başladı. Aranın ardından savunmasını yapan tutuklu sanık Özlem Polat, hakkındaki suçlamalarla ilgili "Burası benim ilk iş yerimdi tecrübesizdim. Bana ne derlerse onu yaptım. Birşeyleri sorgulama yetkim yoktu. SGK raporlamasını ben yapmıyordum hastanede onunla ilgili farklı bir birim vardı. Benim tek görevim gerekli belgeleri sisteme işlemekti. Epikriz raporu yazmam gibi bir yetkim yoktu tıbbi bir bilgim de yoktu zaten. Hasan Basri Gök yazar bana mail atar ben de sisteme işlerdim" dedi.