Giriş Tarihi: 28.11.2024 12:30
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024
14:00
Yenidoğan Çetesi davasında tansiyon yükseldi: Fırat yokken Hakan talimat veriyordu! Hakimden sanığa çarpıcı cevap!
Yenidoğan Çetesi davası bugün tutuksuz sanıkların savunmalarıyla başladı. Hakim karşısına çıkan Renginar Mola, pes dedirten bir savunma yaptı. Sanık, geçmişteki konuşmaları sorulduğunda "Bilmiyorum, hatırlamıyorum, öyle demek istemedim" açıklamasını yaptı. Bu cevapları sürekli tekrarladı. Sanığın sözlerine sinirlenen mahkeme başkanı ise şu ifadeleri kullandı. İşte son dakika haberinin detayları…