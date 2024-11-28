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Giriş Tarihi: 28.11.2024 12:30 Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 14:00

Yenidoğan Çetesi davasında tansiyon yükseldi: Fırat yokken Hakan talimat veriyordu! Hakimden sanığa çarpıcı cevap!

Yenidoğan Çetesi davası bugün tutuksuz sanıkların savunmalarıyla başladı. Hakim karşısına çıkan Renginar Mola, pes dedirten bir savunma yaptı. Sanık, geçmişteki konuşmaları sorulduğunda "Bilmiyorum, hatırlamıyorum, öyle demek istemedim" açıklamasını yaptı. Bu cevapları sürekli tekrarladı. Sanığın sözlerine sinirlenen mahkeme başkanı ise şu ifadeleri kullandı. İşte son dakika haberinin detayları…

Oğuzhan UYSAL
HUZEYFE ATICI
Yenidoğan Çetesi davasında tansiyon yükseldi: Fırat yokken Hakan talimat veriyordu! Hakimden sanığa çarpıcı cevap!

Yenidoğan bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, haksız kazanç sağlayan ve kusurlu davranışlarda bulunarak ölümlerine neden olan Fırat Sarı ve İlker Gönen'in de aralarında bulunduğu 22'si tutuklu 47 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Duruşmanın dokuzuncu gününde tutuksuz sanıkların savunmaları alınıyor.

Yenidoğan Çetesi davasında tansiyon yükseldi: Fırat yokken Hakan talimat veriyordu! Hakimden sanığa çarpıcı cevap!

Bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları salonda hazır edilirken, bazı tutuksuz sanıklar da bulundukları şehirlerdeki adliyelerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Duruşma saat 10.20 sıralarında kimlik tespitinin ardından tutuksuz sanık Renginar Mola'nın savunmasıyla başladı.

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Yenidoğan Çetesi davasında tansiyon yükseldi: Fırat yokken Hakan talimat veriyordu! Hakimden sanığa çarpıcı cevap!

Duruşmada; Renginar Molla, Fırat Sarı'yla yenidoğan ünitesinde tanıştığını söyledi. Diğer sanıklarla örtüşecek şekilde Hakan Doğukan Taşçı'nın hastanede adeta doktor görevi gördüğünü, Fırat Sarı'nın yokluğunda Hakan Doğukan Taşçı'nın epikriz raporlarını değiştirme, basamak sistemleriyle oynama gibi birtakım talimatları verdiğini üstü kapalı bir şekilde söyledi.

Yenidoğan Çetesi davasında tansiyon yükseldi: Fırat yokken Hakan talimat veriyordu! Hakimden sanığa çarpıcı cevap!

Ayrıca Renginar Molla sanık kürsüsündeyken tansiyon yükseldi. Sanığın tapeler okunduğunda geçmişteki konuşmaları sorulduğunda 'Bilmiyorum, hatırlamıyorum, öyle demek istemedim' gibi birtakım tekrarlı cevaplar verince mahkeme başkanı bu duruma biraz sinirlendi.

Yenidoğan Çetesi davasında tansiyon yükseldi: Fırat yokken Hakan talimat veriyordu! Hakimden sanığa çarpıcı cevap!

Şöyle bir cevap verdi; 'Yıllardır tape okuyorum, ağır ceza dosyalarına giriyorum. Ben tapelerle, bu ifadelerle yıllardır uğraşıyorum.

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