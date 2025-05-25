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Yenidoğan Çetesi davasının 88 sayfalık fezlekesinde çarpıcı detaylar: Savcı örgütün ismini ilk kez açıkladı!
Giriş Tarihi: 25.05.2025 09:03
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025
09:03
Yenidoğan Çetesi davasının 88 sayfalık fezlekesinde çarpıcı detaylar: Savcı örgütün ismini ilk kez açıkladı!
SGK'dan para almak için yenidoğan bebekleri göz göre göre ölüme terk eden Yenidoğan Çetesi'ne yönelik fezleke hazırlandı. 14 kişi hakkında hazırlanan fezlekede, Savcı Yavuz Engin'i tehdit eden Mustafa Kemal Zengin örgüt lideri olarak yer aldı. Diğer liderin ise kimliği 'faili meçhul' kaldı. Savcı, kamuya sızan ve mağdurların kişisel bilgilerini bile ele geçiren çetenin ismini fezlekede ilk kez yazdı… İşte detaylar!