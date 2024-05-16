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Yenidoğan çetesi mağdur etmişti! Anne Rabia Özkan bebeğini 1 ay…
Giriş Tarihi: 16.05.2024 22:36
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024
22:37
Yenidoğan çetesi mağdur etmişti! Anne Rabia Özkan bebeğini 1 ay…
Yenidoğan bebekleri anlaşmalı oldukları özel hastanelerin yenidoğan servislerine nakledip usulsüzlük yaparak SGK'dan haksız kazanç sağladığı öne sürülen yenidoğan çetesine operasyon düzenlendi. İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda 14 doktor, 17 hemşire ve 8 sağlık çalışanının olduğu 300 kişilik şebeke çökertildi. Doğumda kalbi duran bebeğini çetenin akılalmaz oyunu yüzünden 1 ay göremeyen anne Rabia Aydın Özkan yaşadıklarını SABAH'a anlattı.