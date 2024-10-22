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Giriş Tarihi: 22.10.2024 15:04 Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 15:04

Yenidoğan çetesi mağduru anne sessizliğini bozdu: Suçu bize atmaya çalıştılar! 'Kıpırdama, sakat kalırsın' dedi

Haksız kazanç elde etmek için savunmasız bebeklerin canını hiçe sayan Yenidoğan çetesi çökertildi. Olayla ilgili hazırlanan iddianamede adı geçen hastanelerde çocuklarını dünyaya getirip mağdur olan ailelerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Beylikdüzü Özel Medilife Hastanesi'nde 4 yıl önce sağlıklı bir şekilde doğan ve doğumundan saatler sonra yoğun bakıma alınan çocuğun acılı annesi Nurdan Yalçın, "Doktor geldi bizimle sert bir şekilde konuştu. Anlattı. Epikriz raporunda da yazıyor. Suçu bize atmaya çalıştılar." ifadelerini kullandı.

İHA
Yenidoğan çetesi mağduru anne sessizliğini bozdu: Suçu bize atmaya çalıştılar! ’Kıpırdama, sakat kalırsın’ dedi

Yenidoğan çetesinin çökertilmesinin ardından adı geçen hastanelerde çocuğu doğup mağdur olan ailelerin sayısı artış gösterdi. İstanbul Büyükçekmece'de yaşayan Yalçın ailesinin, 4yıl önce Beylikdüzü Özel Medilife Hastanesi'nde sağlıklı bir şekilde doğan ve doğumundan saatler sonra annesinin yanından yoğun bakıma alındı.

Yenidoğan çetesi mağduru anne sessizliğini bozdu: Suçu bize atmaya çalıştılar! ’Kıpırdama, sakat kalırsın’ dedi

"ÇOCUĞUM RADYASYONA MARUZ BIRAKILDI"

Aile, 2020 yılında Covid salgını zamanı gerçekleşen doğumdan 10 saat sonra Medilife'ta yeni doğan yoğun bakımına alınan ve günlerce çocuklarını göremediklerini, bu süreçte ise birkaç kez sebebi bilinmeyen şekilde çocuklarına MR çekilip radyasyona da maruz bırakıldığını belirtti. Aile gerekli raporlarını aldıktan sonra ise konuyla ilgili savcılığa giderek şikayetçi olacaklarını belirtti.

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Yenidoğan çetesi mağduru anne sessizliğini bozdu: Suçu bize atmaya çalıştılar! ’Kıpırdama, sakat kalırsın’ dedi

"'KIPIRDAMA, SAKAT KALIRSIN' DEDİ"

Yaşanan süreci anlatan anne Nurdan Yalçın, doğum zamanına kadar hiçbir sorun olmadığını çocuğunun tam gününde doğduğunu ifade ederek, "Son günlere kadar kontrollerimizi yaptırdık gidip geliyorduk.

Yenidoğan çetesi mağduru anne sessizliğini bozdu: Suçu bize atmaya çalıştılar! ’Kıpırdama, sakat kalırsın’ dedi

Son günlerde normal doğum için bekledik ama normal doğum gerçekleşmedi. Suni sancı verildikten 1 saat sonra bebeğin kalp atışları yavaşladığı için normal doğum olmayacağını söylediler. Orada da sıkıntı oldu. Beni tamamen bayıltacaklarını zannederken ameliyathaneye girdiğimde yarım anestezi verildi.

Yenidoğan çetesi mağduru anne sessizliğini bozdu: Suçu bize atmaya çalıştılar! ’Kıpırdama, sakat kalırsın’ dedi

Bana iğneyi yapan kişi de 'kıpırdama, sakat kalırsın' gibi şeyler söyledi. Sonra beni odaya aldılar kısa süre sonra Eylül yanıma geldi. Beslemeye çalıştık, beslenme sıkıntısı olduğunu kan şekerinin düştüğünü söylediler.

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