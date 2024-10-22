Giriş Tarihi: 22.10.2024 15:04
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024
15:04
Yenidoğan çetesi mağduru anne sessizliğini bozdu: Suçu bize atmaya çalıştılar! 'Kıpırdama, sakat kalırsın' dedi
Haksız kazanç elde etmek için savunmasız bebeklerin canını hiçe sayan Yenidoğan çetesi çökertildi. Olayla ilgili hazırlanan iddianamede adı geçen hastanelerde çocuklarını dünyaya getirip mağdur olan ailelerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Beylikdüzü Özel Medilife Hastanesi'nde 4 yıl önce sağlıklı bir şekilde doğan ve doğumundan saatler sonra yoğun bakıma alınan çocuğun acılı annesi Nurdan Yalçın, "Doktor geldi bizimle sert bir şekilde konuştu. Anlattı. Epikriz raporunda da yazıyor. Suçu bize atmaya çalıştılar." ifadelerini kullandı.