Yenidoğan çetesi mağduru anne sessizliğini bozdu: Suçu bize atmaya çalıştılar! ’Kıpırdama, sakat kalırsın’ dedi

"ÇOCUĞUM RADYASYONA MARUZ BIRAKILDI"

Aile, 2020 yılında Covid salgını zamanı gerçekleşen doğumdan 10 saat sonra Medilife'ta yeni doğan yoğun bakımına alınan ve günlerce çocuklarını göremediklerini, bu süreçte ise birkaç kez sebebi bilinmeyen şekilde çocuklarına MR çekilip radyasyona da maruz bırakıldığını belirtti. Aile gerekli raporlarını aldıktan sonra ise konuyla ilgili savcılığa giderek şikayetçi olacaklarını belirtti.