Yenidoğan çetesi sanıklarından çarpıcı itiraflar! "Yolsuzluk orada başladı..."

"FIRAT 'SAVCI TANIDIĞIM VAR SEN KİMSİN?' DEDİ"

Dirik, "Dosyaların eksik olduğunu gördüm. Fırat Sarı'yı hastaneye çağırdım. Hastane sahipleri, hastane yöneticisi ben Fırat Sarı ile konuştuk. Aramızda hararetli tartışma yaşandı. 'Bu ilaçları açıklayın' dediğimde açıklayamadı. Ben de başhekim olarak 'Fırat Sarı ile çalışmayalım' dedim. Fırat Sarı beni tehdit ederek, 'tanıdığım savcı var. Sen kimsin' dedi. Fırat Sarı'nın danışmanlığına bağlı gelen hemşireleri de işten çıkardım. Fırat ile hep tartışıyorduk. Ani denetim gelince kağıtta Büyükçekmece savcısı Yavuz Engin yazıyordu, o savcı onun arkadaşı olan savcı diye düşündüm. Gizli bir soruşturma olduğunu bilmiyordum. Ben de 'o savcıyı bulacağım' diyorum. O savcının savcı Yavuz Engin olduğunu bilmiyordum" dedi.