Giriş Tarihi: 28.11.2024 19:57
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024
19:57
Yenidoğan çetesi sanıklarından çarpıcı itiraflar! "Yolsuzluk orada başladı..."
Yenidoğan Çetesi davasıda tutuksuz sanıklar, mahkemede ifade verdi. Güney Hastanesi'nde sorumlu müdür olan tutuksuz sanık Dr. Ali Dirik, hastanedeki boş ilaç kutularını gördüğünü ve hemşireleri çağırarak "Hemşirelere bu ilaçları uyguladınız mı dedim 'hayır' dediler. Kullanmadıklarından emin oldum." dedi. Ardından Fırat Sarı'yı aradığını söyleyen Dirik, "Bunlar SGK'ye fatura edilmiyor' dedim. Yolsuzluk orada başladı" ifadelerini kullandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...