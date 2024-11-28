Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 28.11.2024 19:57 Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 19:57

Yenidoğan çetesi sanıklarından çarpıcı itiraflar! "Yolsuzluk orada başladı..."

Yenidoğan Çetesi davasıda tutuksuz sanıklar, mahkemede ifade verdi. Güney Hastanesi'nde sorumlu müdür olan tutuksuz sanık Dr. Ali Dirik, hastanedeki boş ilaç kutularını gördüğünü ve hemşireleri çağırarak "Hemşirelere bu ilaçları uyguladınız mı dedim 'hayır' dediler. Kullanmadıklarından emin oldum." dedi. Ardından Fırat Sarı'yı aradığını söyleyen Dirik, "Bunlar SGK'ye fatura edilmiyor' dedim. Yolsuzluk orada başladı" ifadelerini kullandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Oğuzhan UYSAL
HUZEYFE ATICI
Yenidoğan çetesi sanıklarından çarpıcı itiraflar! Yolsuzluk orada başladı...

Yenidoğan bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, haksız kazanç sağlayan ve kusurlu davranışlarda bulunarak ölümlerine neden olan Fırat Sarı ve İlker Gönen'in de aralarında bulunduğu 22'si tutuklu 47 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Duruşmanın dokuzuncu gününde tutuksuz sanıkların savunmaları alınıyor.

Yenidoğan çetesi sanıklarından çarpıcı itiraflar! Yolsuzluk orada başladı...

Güney Hastanesi'nde sorumlu müdür olan tutuksuz sanık Dr. Ali Dirik, "Bir gün hastanedeyken boş ilaç kutuları gördüm, Hemşileri çağırdım. Hemşirelere bu ilaçları uyguladınız mı dedim 'hayır' dediler. Kullanmadıklarından emin oldum. Fırat Sarı'yı aradım. 'Bunlar SGK'ye fatura edilmiyor' dedim. Yolsuzluk orada başladı. Dosyaları incelemeye başladım. Dosyalarda eksiklik vardı. Fırat Sarı'ya eksik dosyaları getirmesini söyledim. Birazını getirdi. İlaçları tarif etmesini söyledim. Tarif edemedi. Hastaneye geldi. Tartıştık. Bana 'savcı tanıdığım' var dedi. Ben de artık danışmanlık hizmeti almamaya karar verdim. Ben onların hemşirelerini çıkardım. Yenidoğan yoğun bakımını yeniden düzenlemem gerekti" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yenidoğan çetesi sanıklarından çarpıcı itiraflar! Yolsuzluk orada başladı...

"KİMSE O HASTANIN RİSKİNİ ALMAZDI"

Hemşire Damla Atak'ı sorumlu hemşire yaptığını belirten Ali Dirik, "Gündüz doktor Oktay Bey vardı. Şeyhmus beyin ayrılması için ihbar süresi vardı. Şeyhmus beyin istifasının olduğu gün başka bir doktorun girişini yaptım. Kaya bebekle ilgili, gece beni 'gebelik zehirlenmesi var' diye aradılar. Farklı yerleri aramışlardı. İstanbul'da yer bulunmaması imkansız. Ama o saatte kimse o hastanın riskini almazdı. Doktorlar korkuyor artık. Ben alırım dedim. Öğrendim ki 500 gram bebek doğmuş. Anne stabil gidiyor. İkinci günde Oktay Bey gündüz bebeğe baktı. Ben anneye bakarken anne biraz toplandı. Gidip sık sık bakıyorum. Damla'ya 'siz bebeğe ne yaptınız, ne ettiniz' dedim. Oktay bey de 'gerekeni yaptık' dedi. Anneyi taburcu ettik. Sabah 11.00 gibi denetleme ekibi geldi" diye konuştu.

Yenidoğan çetesi sanıklarından çarpıcı itiraflar! Yolsuzluk orada başladı...

"FIRAT 'SAVCI TANIDIĞIM VAR SEN KİMSİN?' DEDİ"

Dirik, "Dosyaların eksik olduğunu gördüm. Fırat Sarı'yı hastaneye çağırdım. Hastane sahipleri, hastane yöneticisi ben Fırat Sarı ile konuştuk. Aramızda hararetli tartışma yaşandı. 'Bu ilaçları açıklayın' dediğimde açıklayamadı. Ben de başhekim olarak 'Fırat Sarı ile çalışmayalım' dedim. Fırat Sarı beni tehdit ederek, 'tanıdığım savcı var. Sen kimsin' dedi. Fırat Sarı'nın danışmanlığına bağlı gelen hemşireleri de işten çıkardım. Fırat ile hep tartışıyorduk. Ani denetim gelince kağıtta Büyükçekmece savcısı Yavuz Engin yazıyordu, o savcı onun arkadaşı olan savcı diye düşündüm. Gizli bir soruşturma olduğunu bilmiyordum. Ben de 'o savcıyı bulacağım' diyorum. O savcının savcı Yavuz Engin olduğunu bilmiyordum" dedi.

Yenidoğan çetesi sanıklarından çarpıcı itiraflar! Yolsuzluk orada başladı...

"BEBEK ÖLDÜĞÜNDE ŞEYHMUS OLSAYDI ŞİKAYET ETMEZLERDİ"

Sanık Ali Dirik, savunmasının devamında Kaya bebeğin ölümüne ilişkin, "Kaya bebeğin ölümünden bir gün önce Şeyhmus Çelik olsaydı şikayet etmezlerdi diye düşünüyorum. Şeyhmus Çelik, Fırat Sarı'nın referansıyla gelmişti. Ayrılacağını biliyordum. Ama doktor bulamıyordum. Kaya bebeğin öldüğü gece kimin nerede çalıştığını bilemem. Ben sadece erişkin yoğun bakıma girerdim. Acil bir durumda kimi arayacaklarını bilirlerdi. En kötü bana ulaşırlar. Şeyhmus bey danışmanlık şirketinden gelmişti. Birini bulmadan Şeyhmus'u gönderemezdim. Bulduğum gün gönderdim. Şeyhmus'un yasal sorumlukları vardı. Ben onun gelmeyeciğini tahmin ettiğim için Oktay Bey geldi. Şimdi anlıyorum ki Batuhan Çetin'i kendi oyunlarına alet etmişler. Bizim Batuhan'la bir sıkıntımız yoktu. Bir şey olduğunda aranması gereken Hilda Keykubad'tı. Eğer ki ona ulaşılmazsa eşinin aranması gerekirdi" dedi.

SON DAKİKA