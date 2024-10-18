Giriş Tarihi: 18.10.2024 20:28
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024
20:46
Yenidoğan çetesi üyelerinin ifadeleri ortaya çıktı! Skandallar zincirini böyle anlattılar
İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan yenidoğan örgütünün etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen üyelerinin ifadeleri ortaya çıktı. Korkunç detayları anlatan şüphelilerden hemşire Hakan Doğukan Taşcı, doktor yerine epikriz raporu yazdığını, usulsüz ilaç satışı yaptığını söyleyerek "Pişmanım" dedi. Bir diğer şüpheli hemşire Hasan Basri Gök ise hastaneye getirilen bir bebeğin ağır narkotik ilaçlar ile uyutulduğunu sonrasında bebeğin müdahale edilmesine rağmen kalp anomalisi olduğu için günden güne morarmaya başladığını ancak verilen ilaçlar ile bebeğin hastanede tutulduğunu anlattı.