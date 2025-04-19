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Yenidoğan çetesinin 2 numaralı ismi cezaevinde canına kıymıştı! Şok iddia: Fırat Sarı'dan korktu intihar etti
Giriş Tarihi: 19.04.2025 14:26
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025
14:44
Yenidoğan çetesinin 2 numaralı ismi cezaevinde canına kıymıştı! Şok iddia: Fırat Sarı'dan korktu intihar etti
Antalya'da tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar eden 'Yenidoğan Çetesi' davası sanıklarından doktor İlker Gönen'in, çete üyeleri tarafından ailesine zarar verileceği yönünde aldığı tehditler sebebiyle yaşadığı psikolojik baskı nedeniyle intihar ettiği yönünde CİMER'e (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) ve savcılığa ihbar geldi. Çete üyelerinden birisinin adamı olduğu iddia edilen bir kişinin cezaevinde İlker Gönen'i ziyaret ederek tehdit ettiği ihbar e-postasında belirtildi. Gönen'in bu ziyaretten bir süre sonra intihar ettiği iddia edildi.