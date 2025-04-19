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Giriş Tarihi: 19.04.2025 14:26 Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 14:44

Yenidoğan çetesinin 2 numaralı ismi cezaevinde canına kıymıştı! Şok iddia: Fırat Sarı'dan korktu intihar etti

Antalya'da tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar eden 'Yenidoğan Çetesi' davası sanıklarından doktor İlker Gönen'in, çete üyeleri tarafından ailesine zarar verileceği yönünde aldığı tehditler sebebiyle yaşadığı psikolojik baskı nedeniyle intihar ettiği yönünde CİMER'e (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) ve savcılığa ihbar geldi. Çete üyelerinden birisinin adamı olduğu iddia edilen bir kişinin cezaevinde İlker Gönen'i ziyaret ederek tehdit ettiği ihbar e-postasında belirtildi. Gönen'in bu ziyaretten bir süre sonra intihar ettiği iddia edildi.

DHA
Yenidoğan çetesinin 2 numaralı ismi cezaevinde canına kıymıştı! Şok iddia: Fırat Sarı’dan korktu intihar etti

'Yenidoğan Çetesi' davasında, 'Çetenin 2 numaralı ismi' olduğu iddiası ile yargılanan ve Antalya Döşemealtı Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan doktor İlker Gönen, kaldığı tek kişilik koğuşta 1 Şubat'ta çay bardağı kırığı ile bileklerini keserek intihara teşebbüs etti.

Yenidoğan çetesinin 2 numaralı ismi cezaevinde canına kıymıştı! Şok iddia: Fırat Sarı’dan korktu intihar etti

Gönen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ederken, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Gönen'in ölümüyle ilgili bir ihbar e-postası gönderildi.

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Yenidoğan çetesinin 2 numaralı ismi cezaevinde canına kıymıştı! Şok iddia: Fırat Sarı’dan korktu intihar etti

GÖNEN'İN İTİRAFÇI OLMASINDAN ENDİŞE ETTİ,

İhbar olarak değerlendirilen e-postanın içeriğinde, İlker Gönen'in Nisan ayında düzenlenen ilk operasyon sürecinde serbest bırakılmasının ardından, 'Yenidoğan Çetesi' örgüt lideri Fırat Sarı ve çevresindekilerin, Gönen'in itirafçı olmasından endişe ettiği ve bu sebeple, çete adına bir kişiden Gönen'in itirafçı olup olmadığına dair bilgi toplamasının istendiği iddia edildi.

Yenidoğan çetesinin 2 numaralı ismi cezaevinde canına kıymıştı! Şok iddia: Fırat Sarı’dan korktu intihar etti

Dava sürecinde Gönen'in herhangi bir itirafta bulunmadığı ortaya çıkmasına rağmen, çetenin eylemleri sebebiyle Gönen'in pişmanlık duyduğunu bilen Fırat Sarı'nın, konuşmasından endişe etmeye devam ettiği de belirtildi.

Yenidoğan çetesinin 2 numaralı ismi cezaevinde canına kıymıştı! Şok iddia: Fırat Sarı’dan korktu intihar etti

GÖNEN'İN HAYATI VE ÇOCUKLARI HAKKINDA DETAYLI BİLGİ TOPLANDI

Soruşturma sırasında çete üyelerinin yaptıkları toplantılarda gizli tanıkların kimliklerini tespit ettiği belirtildiği CİMER'e yazılan yazı ve ihbar e-postasında, hemşire olan bir gizli tanığa ve ailesine verdiği ifadeyi geri çekmesi yönünde baskı yapıldığı iddia edildi.