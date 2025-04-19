Yenidoğan çetesinin 2 numaralı ismi cezaevinde canına kıymıştı! Şok iddia: Fırat Sarı’dan korktu intihar etti

GÖNEN'İN İTİRAFÇI OLMASINDAN ENDİŞE ETTİ,

İhbar olarak değerlendirilen e-postanın içeriğinde, İlker Gönen'in Nisan ayında düzenlenen ilk operasyon sürecinde serbest bırakılmasının ardından, 'Yenidoğan Çetesi' örgüt lideri Fırat Sarı ve çevresindekilerin, Gönen'in itirafçı olmasından endişe ettiği ve bu sebeple, çete adına bir kişiden Gönen'in itirafçı olup olmadığına dair bilgi toplamasının istendiği iddia edildi.