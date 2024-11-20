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Yer Adana: Yarım saat arayla 2 iş yerine molotofkokteyli attı! Canım istedi…
Giriş Tarihi: 20.11.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024
11:20
Yer Adana: Yarım saat arayla 2 iş yerine molotofkokteyli attı! Canım istedi…
Adana'da inanılmaz bir olay yaşandı. İbrahim Ş. (23), evde hazırladığı molotofkokteyllerini yarım saat arayla bir diş kliniği ile oto tamirci dükkanına attı. 2 suç ortağı ile yakalanan İbrahim Ş.'nin sözleri şaşırttı: Aramızda husumet vardı. Canım istedi, molotofkokteyllerini attım...