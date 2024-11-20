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Haberler Yaşam Yer Adana: Yarım saat arayla 2 iş yerine molotofkokteyli attı! Canım istedi…
Giriş Tarihi: 20.11.2024 11:20 Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 11:20

Yer Adana: Yarım saat arayla 2 iş yerine molotofkokteyli attı! Canım istedi…

Adana'da inanılmaz bir olay yaşandı. İbrahim Ş. (23), evde hazırladığı molotofkokteyllerini yarım saat arayla bir diş kliniği ile oto tamirci dükkanına attı. 2 suç ortağı ile yakalanan İbrahim Ş.'nin sözleri şaşırttı: Aramızda husumet vardı. Canım istedi, molotofkokteyllerini attım...

DHA
Yer Adana: Yarım saat arayla 2 iş yerine molotofkokteyli attı! Canım istedi…

Olay, 4 Kasım'da saat 21.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Ş., evde hazırladığı molotofkokteyllerini yanına alıp, arkadaşları Mübarek A. (19) ve E.Ç. (15) ile Mehmet E.'nin diş kliniğine gitti. İbrahim Ş., yaktığı bir molotofkokteylini diş kliniğine atıp, kaçtı.

Yer Adana: Yarım saat arayla 2 iş yerine molotofkokteyli attı! Canım istedi…

Şüpheliler olaydan yaklaşık yarım saat sonra bu kez İdris E.'nin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki oto tamircisine gitti. İbrahim Ş., bir molotofkokteylini de bu iş yerine attı.

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Yer Adana: Yarım saat arayla 2 iş yerine molotofkokteyli attı! Canım istedi…

Kepenkten çıkan alevler kısa sürede dükkanı sararken, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. 2 dükkanda hasar oluşurken, saldırılar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yer Adana: Yarım saat arayla 2 iş yerine molotofkokteyli attı! Canım istedi…

İş yeri sahiplerinin ihbarıyla harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri saklandıkları adreslere yapılan baskınla yakaladı.

Yer Adana: Yarım saat arayla 2 iş yerine molotofkokteyli attı! Canım istedi…

Emniyete götürülen şüphelilerden İbrahim Ş., sorgusunda, "Aramızda husumet vardı. Canım istedi, molotofkokteyllerini attım" dedi. Diğer şüpheliler ise İbrahim Ş.'nin husumeti olduğunu ancak ne olduğunu bilmediklerini ileri sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İbrahim Ş., Mübarek A. ve E.Ç. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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