Yer Adana: Yarım saat arayla 2 iş yerine molotofkokteyli attı! Canım istedi…

Emniyete götürülen şüphelilerden İbrahim Ş., sorgusunda, "Aramızda husumet vardı. Canım istedi, molotofkokteyllerini attım" dedi. Diğer şüpheliler ise İbrahim Ş.'nin husumeti olduğunu ancak ne olduğunu bilmediklerini ileri sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İbrahim Ş., Mübarek A. ve E.Ç. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.