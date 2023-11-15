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Haberler Yaşam Yer Antalya: Kadın avukat falezlerde kabusu yaşadı! Çığlıklarını duyanlar telefona sarıldı...
Giriş Tarihi: 15.11.2023 16:37 Güncelleme Tarihi: 15.11.2023 17:20

Yer Antalya: Kadın avukat falezlerde kabusu yaşadı! Çığlıklarını duyanlar telefona sarıldı...

Antalya'da kadın avukat Diana Ustatahir, sabah spor yapmak için gittiği falezlerde kabusu yaşadı. Çığlık seslerini duyanlar, hemen polisi aradı. Olay yerine giden ekipler karadan ve denizden çalışma başlattı. Gerçek dakikalar sonra anlaşıldı…

Erdoğan ÖZTÜRK
Yer Antalya: Kadın avukat falezlerde kabusu yaşadı! Çığlıklarını duyanlar telefona sarıldı...

Şaşkına çeviren olay Antalya Muratpaşa'da yaşandı. Yabancı uyruklu Türk vatandaşı avukat Diana Ustatahir, Eski Lara Yolu'nda Mehmet Manavoğlu parkında yürüyüşe çıktı. Bu sırada dengesini kaybeden Diana Ustatahir, 30 metrelik kayalıklardan yuvarlandı.

Yer Antalya: Kadın avukat falezlerde kabusu yaşadı! Çığlıklarını duyanlar telefona sarıldı...

Denizin birleştiği noktaya düşen Diana Ustatahir'in çığlıklarını duyanlar, hemen polis ekiplerini aradı.

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Yer Antalya: Kadın avukat falezlerde kabusu yaşadı! Çığlıklarını duyanlar telefona sarıldı...

İhbarın ardından talihsiz avukatı kurtarmak için karadan ve denizden kurtarma çalışması başlatıldı. Karadan çıkartılması imkansız olan Diana'nin kurtarılması için deniz polis çağırıldı.

Yer Antalya: Kadın avukat falezlerde kabusu yaşadı! Çığlıklarını duyanlar telefona sarıldı...

BOTLA KURTARILDI

Botla bölgeye ulaşan deniz polisi Diana Ustatahir'i bulunduğu yerden yaralı olarak bota çıkardı.

Yer Antalya: Kadın avukat falezlerde kabusu yaşadı! Çığlıklarını duyanlar telefona sarıldı...

Yat Limanı'nındaki Deniz Polis noktasına getirdi. Bacağında ve kolunda kırıklar olduğu tespit edilen kadın avukat sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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