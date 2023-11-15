Haberler Yaşam Yer Antalya: Kadın avukat falezlerde kabusu yaşadı! Çığlıklarını duyanlar telefona sarıldı...

Giriş Tarihi: 15.11.2023 16:37 Güncelleme Tarihi: 15.11.2023 17:20

Yer Antalya: Kadın avukat falezlerde kabusu yaşadı! Çığlıklarını duyanlar telefona sarıldı...

Antalya'da kadın avukat Diana Ustatahir, sabah spor yapmak için gittiği falezlerde kabusu yaşadı. Çığlık seslerini duyanlar, hemen polisi aradı. Olay yerine giden ekipler karadan ve denizden çalışma başlattı. Gerçek dakikalar sonra anlaşıldı…