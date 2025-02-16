Yer: Antalya! Korkunç ofis yangınında zarar 1.5 milyon TL!

Zorba, bina ile ilgili daha önce elektrik sorunları ve güvenlik endişelerini dile getirdiklerini, ancak bir çözüm bulunmadığını söyleyerek, yangın merdiveninin işlevsiz olduğunu ve binada çatlaklar bulunduğunu da öne sürdü. Zorba, "Maddi olarak çok büyük kaybımız var. Biz bu ofisle ilgili, üç dört kez bize kiralayan emlakçıyla görüşmeler yaptık. Gündemimizde deprem var. Yangın merdivenlerinin önemini yangında öğrendik.