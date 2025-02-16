Haberler
Yaşam
Yer: Antalya! Korkunç ofis yangınında zarar 1.5 milyon TL!
Giriş Tarihi: 16.02.2025 09:21
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025
09:21
Yer: Antalya! Korkunç ofis yangınında zarar 1.5 milyon TL!
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir binanın 8'inci katında bulunan ofiste çıkan yangın, içeride bulunan eşyaları küle çevirdi. Ofisi kiralayan Gökhan Zorba, "Ortalama 1 buçuk milyon TL bir kaybım var. Çok üzüntülüyüz, mal canın yongasıdır derler. Aynen o şekil. Bize bir şey olmadı ama canımız yanıyor. Ciddi bir malımız gitti" şeklinde konuştu.