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Giriş Tarihi: 16.02.2025 09:21 Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 09:21

Yer: Antalya! Korkunç ofis yangınında zarar 1.5 milyon TL!

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir binanın 8'inci katında bulunan ofiste çıkan yangın, içeride bulunan eşyaları küle çevirdi. Ofisi kiralayan Gökhan Zorba, "Ortalama 1 buçuk milyon TL bir kaybım var. Çok üzüntülüyüz, mal canın yongasıdır derler. Aynen o şekil. Bize bir şey olmadı ama canımız yanıyor. Ciddi bir malımız gitti" şeklinde konuştu.

İHA
Yer: Antalya! Korkunç ofis yangınında zarar 1.5 milyon TL!

Olay, Tahılpazarı Mahallesi 471. Sokak'ta yer alan İş Merkezi'nin 8'inci katında meydana geldi. Yangının sebebi henüz belirlenemezken, binadan yükselen duman ve koku, bina sakinlerinin ihbarıyla ekipleri harekete geçirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, ofisteki malzemeler tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yer: Antalya! Korkunç ofis yangınında zarar 1.5 milyon TL!

"SÜREKLİ ELEKTRİK SORUNLARI YAŞANIYORDU"

Ofisi kiralayan Gökhan Zorba, ofisi hem yazılım hem de ambalaj malzemelerinin depolandığı bir alan olarak kullanıldıklarını, genellikle depo olarak değerlendirdiklerini ve sadece belirli zamanlarda malzeme alıp bırakmak için geldiklerini ifade etti. Yaklaşık 1 buçuk milyon TL'lik mal kaybı yaşadıklarını belirten Zorba, içeride yüksek miktarda toplu peçete, tuvalet kağıdı, şekerleme ve ambalaj ürünleri bulunduğunu söyledi.

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Yer: Antalya! Korkunç ofis yangınında zarar 1.5 milyon TL!

Zorba, bina ile ilgili daha önce elektrik sorunları ve güvenlik endişelerini dile getirdiklerini, ancak bir çözüm bulunmadığını söyleyerek, yangın merdiveninin işlevsiz olduğunu ve binada çatlaklar bulunduğunu da öne sürdü. Zorba, "Maddi olarak çok büyük kaybımız var. Biz bu ofisle ilgili, üç dört kez bize kiralayan emlakçıyla görüşmeler yaptık. Gündemimizde deprem var. Yangın merdivenlerinin önemini yangında öğrendik.

Yer: Antalya! Korkunç ofis yangınında zarar 1.5 milyon TL!

Daha sonrasında yangın merdivenini kontrol etmek istedik. Yangın merdivenini kontrol ettiğimizde bina ikiye yarılmış bir vaziyetteydi. Zaten binanın çeşitli bölgelerinde yarıklar meydana gelmiş. Sürekli elektrik sorunları yaşanıyordu, biz bunları defalarca dile getirdik.

Yer: Antalya! Korkunç ofis yangınında zarar 1.5 milyon TL!

Buna rağmen bize 'Siz bir bakın' dediler, sürekli bizim düzeltmemizi istediler. Biz de ofiste daha fazla oturamayacağımızı kendilerine dile getirdik ama herhangi bir çözüme ulaşmadı" şeklinde konuştu.

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