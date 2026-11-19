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Yer Büyükçekmece! Ev sahibi gözlerine inanamadı! Kiracıdan geriye kalan manzara şoke etti: Duvarlardan kombiye kadar her yeri doldurmuş!
Giriş Tarihi: 19.11.2026 15:45
Yer Büyükçekmece! Ev sahibi gözlerine inanamadı! Kiracıdan geriye kalan manzara şoke etti: Duvarlardan kombiye kadar her yeri doldurmuş!
İstanbul Büyükçekmece'de bir kiracının evden ayrılırken bıraktıkları ev sahibini şoke etti. 2 yıl yaşadığı dairenin duvarlarını, tavanını, kapılarını, mutfak dolaplarını ve hatta kombisini aşk şiirleriyle dolduran kiracı şaşkınlık yaratırken ev sahibi soluğu avukatta aldı. İşte detaylar...