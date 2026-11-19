"Ev sahibi de biz de her zaman karşılaştığımız bir durum olmadığı için şok olduk. Kiracıyı tahliye etti fakat yasal yollarımız sürüyor. Hem tahsil edemediğimiz kira açısından takipteyiz hem de her yere yazdığı yazılar sebebiyle 'eve zarar verme' ve 'güveni kötüye kullanma' suçlarından dava ve takip sürecimiz devam ediyor. Zararlarımızı tazmin edeceğiz. Hukuki süreç bu şekilde sürüyor" dedi.