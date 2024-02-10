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Yer Kadıköy! Torununu kurtarmak isterken tramvayın altında kalmıştı: O anlar kamerada!
Giriş Tarihi: 10.02.2024 10:52
Güncelleme Tarihi: 10.02.2024
11:36
Yer Kadıköy! Torununu kurtarmak isterken tramvayın altında kalmıştı: O anlar kamerada!
İstanbul Kadıköy'de 64 yaşındaki İlgün Kölege, tramvay yoluna giren 4 yaşındaki torununu kurtarmak isterken tramvay çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan İlgün Kölege, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan tramvay sürücüsü K.T., taksile öldürme suçundan adliyeye sevk edilirken feci kazanın kamera görüntüleri ise yürek sızlattı.