Yer Kadıköy! Torununu kurtarmak isterken tramvayın altında kalmıştı: O anlar kamerada!

TALİHSİZ KADIN HASTANEDE ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda tramvayın altından kurtarılan ağır yaralı yaşlı kadın ile hafif yaralı torunu ambulansla hastaneye kaldırıldı. İlgün Kölege, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri bölgede uzun süre çalışma yaptı.