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Haberler Yaşam Yer Kadıköy! Torununu kurtarmak isterken tramvayın altında kalmıştı: O anlar kamerada!
Giriş Tarihi: 10.02.2024 10:52 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024 11:36

Yer Kadıköy! Torununu kurtarmak isterken tramvayın altında kalmıştı: O anlar kamerada!

İstanbul Kadıköy'de 64 yaşındaki İlgün Kölege, tramvay yoluna giren 4 yaşındaki torununu kurtarmak isterken tramvay çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan İlgün Kölege, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan tramvay sürücüsü K.T., taksile öldürme suçundan adliyeye sevk edilirken feci kazanın kamera görüntüleri ise yürek sızlattı.

Yunus Emre KAVAK
Yer Kadıköy! Torununu kurtarmak isterken tramvayın altında kalmıştı: O anlar kamerada!

Feci olay, önceki akşam saatlerinde İstanbul Kadıköy'deki Bahariye Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 4 yaşındaki torunu Adem Ç. ile beraber cadde üzerinde yürüyen İlgün Kölege (64), bir anda tramvay yoluna giren torunu Adem Ç.'yi iterek son anda tramvayın altında kalmaktan kurtardı. Torununu kurtaran Kölege tramvayın altında kaldı.

Yer Kadıköy! Torununu kurtarmak isterken tramvayın altında kalmıştı: O anlar kamerada!

TALİHSİZ KADIN HASTANEDE ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda tramvayın altından kurtarılan ağır yaralı yaşlı kadın ile hafif yaralı torunu ambulansla hastaneye kaldırıldı. İlgün Kölege, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri bölgede uzun süre çalışma yaptı.

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Yer Kadıköy! Torununu kurtarmak isterken tramvayın altında kalmıştı: O anlar kamerada!

Olayla ilgili konuşan Ayhan Erek, "tramvay gelirken çocuk aniden tramvayın yoluna fırladı. Bunu öğren babaanne, çocuğu itti. Kendini kurtaramadı. Tramvayın altında 4-5 metre sürüklendi. Sonra tramvay durdu. Ambulans geldi. Torunu hafifti. Çocuk hafifti. Tramvayın altında kalmadı" dedi.

Yer Kadıköy! Torununu kurtarmak isterken tramvayın altında kalmıştı: O anlar kamerada!

TRAMVAY SÜRCÜSÜ TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇUNDAN ADLİYEYE SEVK OLDU

Konuyla ilgili çalışma başlatan Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tramvay sürücüsü K.T.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli sürücü emniyetteki işlemlerinin ardından taksirle öldürme suçundan adliyeye sevk edildi.

Yer Kadıköy! Torununu kurtarmak isterken tramvayın altında kalmıştı: O anlar kamerada!

O ANLARIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Kaza anına dair görüntüler de ortaya çıktı. Görüntüler de yaşlı kadının tramvay yoluna düştüğü o sırada torununu itmeye çalıştığı anlar görülüyor.

Torununu kurtarmak isterken tramvayın altında kalmıştı! Kaza anı kamerada | Video

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