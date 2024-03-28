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Yer Konya... Kamyoneti çalınınca dedektif gibi iz sürdü: Motoru Adana’da kabini Nevşehir’de buldu!
Giriş Tarihi: 28.03.2024 13:47
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024
13:47
Yer Konya... Kamyoneti çalınınca dedektif gibi iz sürdü: Motoru Adana’da kabini Nevşehir’de buldu!
Konya'da Mustafa Sarıbaş'a ait kamyon, hırsızlar tarafından çalındı. Büyük üzüntü yaşayan Mustafa Sarıbaş, 13 Mart'ta yaşanan olay sonrası dedektif gibi çalıştı. 40'tan fazla kamerayı izleyen Sarıbaş, kamyonun motor kısmına Adana'da kabin kısmına ise Nevşehir'de ulaştı.