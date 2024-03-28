Yer Konya... Kamyoneti çalınınca dedektif gibi iz sürdü: Motoru Adana’da kabini Nevşehir’de buldu!

ZARARI 1 MİLYON 300 BİN TL!

Çevrede yaptığı araştırmada 1 milyon 300 bin TL değerindeki kamyonuna ulaşamayan Sarıbaş, polise haber verdi. O bölge ve çevre yolundaki güvenlik ve mobese kameralarında yapılan incelemede, kamyonun Adana'ya götürüldüğü saptandı. Mustafa Sarıbaş da beraberindeki arkadaşlarıyla Adana'ya gitti. Sarıbaş, kamyonun en son görüldüğü noktadan başlayıp güzergahtaki iş yerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceledi.