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Haberler Yaşam Yer Konya... Kamyoneti çalınınca dedektif gibi iz sürdü: Motoru Adana’da kabini Nevşehir’de buldu!
Giriş Tarihi: 28.03.2024 13:47 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 13:47

Yer Konya... Kamyoneti çalınınca dedektif gibi iz sürdü: Motoru Adana’da kabini Nevşehir’de buldu!

Konya'da Mustafa Sarıbaş'a ait kamyon, hırsızlar tarafından çalındı. Büyük üzüntü yaşayan Mustafa Sarıbaş, 13 Mart'ta yaşanan olay sonrası dedektif gibi çalıştı. 40'tan fazla kamerayı izleyen Sarıbaş, kamyonun motor kısmına Adana'da kabin kısmına ise Nevşehir'de ulaştı.

DHA
Yer Konya... Kamyoneti çalınınca dedektif gibi iz sürdü: Motoru Adana’da kabini Nevşehir’de buldu!

Şoke eden olay Konya'da yaşandı. Buğday alım satımı yapan Mustafa Sarıbaş'ın ağabeyi Abdullah Sarıbaş, 13 Mart'ta, 42 ADZ 571 plakalı kamyonu Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki buğday pazarına park etti. Mustafa Sarıbaş da 2 gün sonra aynı yere gittiğinde park halindeki kamyonun yerinde olmadığını gördü.

Yer Konya... Kamyoneti çalınınca dedektif gibi iz sürdü: Motoru Adana’da kabini Nevşehir’de buldu!

ZARARI 1 MİLYON 300 BİN TL!

Çevrede yaptığı araştırmada 1 milyon 300 bin TL değerindeki kamyonuna ulaşamayan Sarıbaş, polise haber verdi. O bölge ve çevre yolundaki güvenlik ve mobese kameralarında yapılan incelemede, kamyonun Adana'ya götürüldüğü saptandı. Mustafa Sarıbaş da beraberindeki arkadaşlarıyla Adana'ya gitti. Sarıbaş, kamyonun en son görüldüğü noktadan başlayıp güzergahtaki iş yerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceledi.

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Yer Konya... Kamyoneti çalınınca dedektif gibi iz sürdü: Motoru Adana’da kabini Nevşehir’de buldu!

DEDEKTİF GİBİ İZ SÜRDÜ! 40 KAMERA İZLEDİ…

Yaklaşık 40 kamera kaydı izleyen Sarıbaş, kamyonun en son Seyhan ilçesindeki sanayi sitesine giriş yaptığını belirledi. Ardından da sanayideki sokakları tek tek gezip, araştırdı. Bir tamirci dükkanının önünde kamyonunun kasasını gören Mustafa Sarıbaş, polise haber verdi.

Yer Konya... Kamyoneti çalınınca dedektif gibi iz sürdü: Motoru Adana’da kabini Nevşehir’de buldu!

Polisin tamirci dükkanına yaptığı baskında, kamyonun motor kısmı ile bazı parçaları bulundu. İş yeri güvenlik kameralarını inceleyen polis, kamyonun yaklaşık 4 saat içinde vinçle parçalara ayrıldığı ve bazı parçalarının da satıldığını tespit etti. İş yeri sahibi Ferdi Şensoy, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adliyesi'ne sevk edilen Şensoy, tutuklandı.

Yer Konya... Kamyoneti çalınınca dedektif gibi iz sürdü: Motoru Adana’da kabini Nevşehir’de buldu!

TOPRAĞA GÖMÜLÜ HALDE BULUNDU!

Kamyonun parçalandığı yeri buldukları gibi iz süren Sarıbaş, bu kez kabin kısmını taşıyan kamyon şoförüne ulaştı. Şoförün, kamyon kabinini Nevşehir'de S.Ş. adlı kaporta tamircisine bıraktığını söylemesi üzerine Sarıbaş, Adana'dan Nevşehir'e giderek kabini buldu.

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