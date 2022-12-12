Yerli Malı Haftası ne zaman? Yerli Malı Haftası ile ilgili en güzel kısa, uzun, anlamlı mesajlar ve sözler

Ülkemizde her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanan Yerli Malı Haftası için geri sayım sona erdi. Tam 7 gün boyunca sürecek olan Yerli (Türk) Malı tüketimi ile anlatımlar ve sempozyumlar düzenleniyor. Amaç, tüketimin artırılması ve tüketimde yerli mallarının tercih edilmesinin sağlanmasıdır. Bu noktada duygu ve düşüncelerini dile getirmek isteyenler Yerli Malı Haftası mesajları ve sözleri araştırmasına çıktı. Peki Yerli Malı Haftası ne zaman başladı, ne zaman bitiyor? İşte 2022, Yerli Malı Haftası ile ilgili en güzel kısa, uzun, anlamlı mesajlar ve sözler