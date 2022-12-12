Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Yerli Malı Haftası ne zaman? Yerli Malı Haftası ile ilgili en güzel kısa, uzun, anlamlı mesajlar ve sözler
Giriş Tarihi: 12.12.2022 11:46 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 11:46

Yerli Malı Haftası ne zaman? Yerli Malı Haftası ile ilgili en güzel kısa, uzun, anlamlı mesajlar ve sözler

Ülkemizde her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanan Yerli Malı Haftası için geri sayım sona erdi. Tam 7 gün boyunca sürecek olan Yerli (Türk) Malı tüketimi ile anlatımlar ve sempozyumlar düzenleniyor. Amaç, tüketimin artırılması ve tüketimde yerli mallarının tercih edilmesinin sağlanmasıdır. Bu noktada duygu ve düşüncelerini dile getirmek isteyenler Yerli Malı Haftası mesajları ve sözleri araştırmasına çıktı. Peki Yerli Malı Haftası ne zaman başladı, ne zaman bitiyor? İşte 2022, Yerli Malı Haftası ile ilgili en güzel kısa, uzun, anlamlı mesajlar ve sözler

Yerli Malı Haftası ne zaman? Yerli Malı Haftası ile ilgili en güzel kısa, uzun, anlamlı mesajlar ve sözler

Yerli Malı Haftası mesajları ve sözleri günün anlam önemine istinaden araştırılıyor. Yerli tüketimin bilinçli olarak artmasını amaçlayan bu haftada okullarda pek çok etkinlik düzenleniyor. Peki Yerli Malı Haftası ne zaman? Yerli Malı Haftası ile ilgili en güzel kısa, uzun, anlamlı mesajlar ve sözler

Yerli Malı Haftası ne zaman? Yerli Malı Haftası ile ilgili en güzel kısa, uzun, anlamlı mesajlar ve sözler

YERLİ MALI HAFTASI NE ZAMAN KUTLANIR?

Yerli Malı Haftası (Resmî adıyla Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası),12-18 Aralık tarihleri arasında Türkiye'de tüm okullarda kutlanan belirli günler ve haftalardandır.

I. Dünya Savaşı sonrası oluşan ekonomik darboğazın ardından yabancı ülkelere para akışının önünün kesilmesi ve toplumsal tutum bilincinin oluşması amaçlanmıştır. Bu amaçla Atatürk başkanlığında, 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi toplandı. Bu kongrede yurdun bağımsızlığının korunması, yerli mallar üretilmesi ve kullanılması kararlaştırıldı. Dönemin başbakanı İsmet İnönü 12 Aralık 1929 tarihinde TBMM'de bir konuşma yaptı. Konuşmasında ulusal ekonomi, yerli malı ve tutumlu olma konularını anlattı. 1946 yılından itibaren Yerli Malı Haftası olarak kutlandı. 1983 yılında adı Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak değiştirildi.

Haftanın amacı, yerli tüketimin bilinçli olarak artmasıdır. Bu hafta süresince tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve ''yerli malı kullanmanın önemi'' vurgulanır. İhtiyaçlara harcandıktan sonra artakalan para ile yatırım yapmanın önemi üzerinde durulur. Tüketilecek ürünlerin ülkede üretilen ürünlerden seçilmesinin gerekliliği anlatılır. Bu şekilde ülkenin zenginliklerinin artması amaçlanmaktadır. Ayrıca bilinçli tüketicilik konuları üzerinde durulur.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yerli Malı Haftası ne zaman? Yerli Malı Haftası ile ilgili en güzel kısa, uzun, anlamlı mesajlar ve sözler

YERLİ MALI HAFTASI MESAJLARI

Yerli malı Türk'ün malı, her Türk onu kullanmalı.

Tutumlu olmak, ulusal bir görevdir.

Milli tutumu ve üretimi artırmak, yatırımı geliştirmek, yatırımları verimli şekilde kullanmak devletin hedefidir.

Ekmek olmayınca, yemek olmaz

En ucuz enerji, tasarruf edilen enerjidir.

Biriktirmekten sahip olunur.

Yeli Malı haftası kutlu ve mutlu olsun.

Yabancıya giden para, bir daha geri dönmez.

Bugün işten kaçma, yarın avuç açma.

Damlaya damlaya göl olur.

Gereksiz harcanan enerji, kaybedilen emektir.

Yerli Malı Haftası ne zaman? Yerli Malı Haftası ile ilgili en güzel kısa, uzun, anlamlı mesajlar ve sözler

Yerli Malı Haftamız kutlu olsun...

Yerli malının kıymetini sadece bu hafta değil, her zaman bilmeliyiz. Yerli Malı Haftası kutlu olsun...

Yerli Malı Haftası sadece okullarda değil, her yerde kutlu olsun.

Bu hafta okullarda şenlik var. Yerli Malı Haftası kutlu olsun...

Yerli Malı Haftası ne zaman? Yerli Malı Haftası ile ilgili en güzel kısa, uzun, anlamlı mesajlar ve sözler
SON DAKİKA