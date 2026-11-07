Yerli medyaya büyük tuzak! Gazeteleri bitirdiler, sıra TV kanallarında!

"Değerlendiriyoruz", "İnanıyoruz"!

Keşke çoğul konuşmasaydı!

Dağlıoğlu'nun da büyük müjde diye bahsettiği 10 milyar TL, üç yıla yayılmış bir tutar.

Yani yılda 3.3 milyar TL. Çok da abartılacak, sektörde büyüme sağlayacak bir bütçe değil.

Bu parayla ABD'de bir film çekersiniz.

Yabancılar söyleyince abartılıyor. Oysa Türkiye'de majör bir özel TV kanalının bir yıllık yatırım bütçesi bile 8-10 milyar TL!

Netflix gibi küresel dijital platformların girdikleri ülkelerdeki asıl hedefi önce TV kanallarını dizi çektiremez hale getirmek, sonra da yerli yapımcıları taşeron yapmaktır.



