Giriş Tarihi: 07.11.2026 06:29
Güncelleme Tarihi: 07.11.2026 06:30
Yerli medyaya büyük tuzak! Gazeteleri bitirdiler, sıra TV kanallarında!
Dijital platformlar, göstermelik yatırımlarla yerli medyayı etkisiz hale getirip izleyiciyi ücretli dizi izlemeye mecbur bırakmayı amaçlıyor. Reklamların bıçak gibi kesilmesi de bu kumpasın bir parçası! SABAH Günaydın yazarı Mevlüt Tezel bugünkü köşesinde yerli medyaya karşı başlatılan bu kirli oyuna yer verdi. Tezel uygulamaya konulan bu kirli tezgahın amacı hakkında; Platformların hedefi TV'leri dizi çektiremez hale getirmek, sonra da yerli yapımcıları taşeron yapmaktır." ifadelerini kullandı.