Yerli Richie Rich’den 60 milyonluk vurgun! Hesapları böyle boşaltmış!

Afyonkarahisar'da yaşayan Richie Rich lakaplı 22 yaşındaki hacker Ramazan Ç., illegal program üzerinden kurduğu dolandırıcılık ağı ile 14 bin 200 kişiyi dolandırdı. Program üzerinden gönderdiği linklere tıklayan mağdurların telefonlarının kontrollerini eline geçiren genç hacker, boşalttığı hesaplardaki paraları yine mağdurların hesaplarından yurtdışındaki kripto hesaplara aktardı. Sanal oyun 'PUBG oynayanlara da gönderdiği linklerle tuzağa çeken Ramazan Ç., çizgi roman karakteri 'Richie Rich' adı verilen operasyonla suçüstü yakalandı. İşte vurgunun detayları